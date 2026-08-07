Un nou campionat de top se va vedea la TV în România din sezonul 2026-2027. Anunț oficial

Iubitorii fotbalului spectaculos vor avea ocazia să urmărească etapă de etapă duelurile celor mai importante echipe din Portugalia. Meciurile marilor forțe, FC Porto, Benfica și Sporting, vor fi transmise în direct pe canalele Digi Sport în următoarele două sezoane competiționale. Veste excelentă pentru împătimiții fotbalului de calitate.
După mai multe lovituri încasate din partea VOYO, care a ajutat Pro TV să își dubleze numărul abonaților, Digi Sport revine în forță. Mai exact, Digi va difuza campionatul Portugaliei începând cu acest sezon. Pe lângă transmisiile TV, abonații Digi România vor putea urmări confruntările și online, direct pe site-ul digisport.ro sau prin intermediul aplicației dedicate.
Microbiștii au șansa să urmărească în timp real sau în reluare partidele granzilor Benfica, Porto, Sporting, dar și ale formațiilor care luptă an de an să facă performanță, precum Braga, Famalicao sau Vitoria Guimaraes.
„Noua stagiune din prima ligă portugheză va aduce din nou în prim-plan unele dintre cele mai spectaculoase echipe ale Europei. Meciurile celor de la Benfica, FC Porto și Sporting vor putea fi urmărite în direct pe canalele Digi Sport, în următoarele două sezoane competiționale.
Liga Portugal și-a consolidat în ultimii ani statutul de una dintre cele mai importante competiții europene. Cluburile portugheze continuă să lanseze jucători de top și să obțină rezultate importante în cupele continentale, iar interesul pentru acest campionat a crescut constant. Totodată, naționala Portugaliei a profitat din plin de valoarea jucătorilor formați în competiția internă și a rămas una dintre cele mai puternice selecționate din lume”, a transmis Digi Sport.
Chiar din runda inaugurală a noului sezon, fanii vor putea viziona trei dueluri tari în care sunt angrenate marile favorite la titlu. Iată pe ce partide vă puteți concentra atenția în perioada următoare:
Vineri, 7 august
Sâmbătă, 8 august
Duminică, 9 august
Luni, 10 august
Portugalia este țara unde românii au jucat și continuă să o facă. Cel mai strălucitor caz, destul de recent, este cel al lui Cristian Săpunaru. Fostul mare fundaș român a câștigat multiple trofee alături de FC Porto, inclusiv Europa League. Tot pentru „Dragoni” a evoluat, și a fost foarte apreciat, și Ion Timofte, care a mai jucat ulterior și pentru Boavista.
Basarab Panduru se poate mândri că a reprezentat ambii giganți, Benfica și Porto. La Sporting, nu putem uita de Marius Niculae, care s-a remarcat la echipa unde a fost coleg cu marele Cristiano Ronaldo la începutul anilor 2000.
Mergând către prezent, în Portugalia s-a format și Marian Huja, actualul fundaș central de la CFR Cluj. Alex Dobre, care a „fermecat” Giuleștiul în tricoul Rapidului, a evoluat în cariera sa pentru cei de la Famalicao. Actualmente, Tony Strata este jucătorul român care joacă constant la Vitoria Guimaraes, unde s-a remarcat și a ajuns chiar în echipa națională, în timp ce Ianis Stoica s-a salvat de la retrogradare in extremis alături de Estrela Amadora în stagiunea precedentă.
România a avut mulți portughezi care s-au remarcat în campionatul nostru. În ultimii ani, aceștia au început să ajungă în țara noastră și pe alte posturi, ocupând băncile tehnice de la echipe importante. Filipe Coelho a câștigat cu Universitatea Craiova campionatul, Cupa și Supercupa. CFR Cluj l-a adus în această vară pe Antonio Folha, în timp ce Petrolul a decis să meargă pe mâna lui Ricardo Sousa. Dinamo a decis și ea să se bazeze pe un portughez, Nuno Campos fiind cel care l-a succedat pe croatul Zeljko Kopic.