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Un nou campionat de top se va vedea la TV în România din sezonul 2026-2027. Anunț oficial

Vești bune pentru microbiștii români. Începând din acest sezon, Digi Sport va transmite unul dintre campionatele de top din Europa. Ce meciuri se vor vedea la TV.
Mihai Dragomir
07.08.2026 | 05:40
Un nou campionat de top se va vedea la TV in Romania din sezonul 20262027 Anunt oficial
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O nouă lovitură pe piața media din România! Foto: hepta.ro.
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Iubitorii fotbalului spectaculos vor avea ocazia să urmărească etapă de etapă duelurile celor mai importante echipe din Portugalia. Meciurile marilor forțe, FC Porto, Benfica și Sporting, vor fi transmise în direct pe canalele Digi Sport în următoarele două sezoane competiționale. Veste excelentă pentru împătimiții fotbalului de calitate.

Liga Portugaliei, transmisă la tv de Digi Sport

După mai multe lovituri încasate din partea VOYO, care a ajutat Pro TV să își dubleze numărul abonaților, Digi Sport revine în forță. Mai exact, Digi va difuza campionatul Portugaliei începând cu acest sezon. Pe lângă transmisiile TV, abonații Digi România vor putea urmări confruntările și online, direct pe site-ul digisport.ro sau prin intermediul aplicației dedicate.

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Microbiștii au șansa să urmărească în timp real sau în reluare partidele granzilor Benfica, Porto, Sporting, dar și ale formațiilor care luptă an de an să facă performanță, precum Braga, Famalicao sau Vitoria Guimaraes.

„Noua stagiune din prima ligă portugheză va aduce din nou în prim-plan unele dintre cele mai spectaculoase echipe ale Europei. Meciurile celor de la Benfica, FC Porto și Sporting vor putea fi urmărite în direct pe canalele Digi Sport, în următoarele două sezoane competiționale.

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Liga Portugal și-a consolidat în ultimii ani statutul de una dintre cele mai importante competiții europene. Cluburile portugheze continuă să lanseze jucători de top și să obțină rezultate importante în cupele continentale, iar interesul pentru acest campionat a crescut constant. Totodată, naționala Portugaliei a profitat din plin de valoarea jucătorilor formați în competiția internă și a rămas una dintre cele mai puternice selecționate din lume”, a transmis Digi Sport.

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Programul meciurilor transmise în prima etapă din Liga Portugaliei

Chiar din runda inaugurală a noului sezon, fanii vor putea viziona trei dueluri tari în care sunt angrenate marile favorite la titlu. Iată pe ce partide vă puteți concentra atenția în perioada următoare:

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Vineri, 7 august

  • Ora 22:15: Estoril – Famalicao 

Sâmbătă, 8 august

  • Ora 17:30: Maritimo – Casa Pia
  • Ora 20:00: Vitoria Guimaraes – Arouca 
  • Ora 22:30: Estrela – Sporting (Digi Sport 3)

Duminică, 9 august

  • Ora 20:00: FC Porto – Alverca (Digi Sport 2)
  • Ora 22:30: Benfica – Academico (Digi Sport 2)
  • Ora 22:30: Gil Vicente – Rio Ave
  • Ora 22:30: Moreirense – Braga

Luni, 10 august

  • Ora 22:15: Santa Clara – Nacional

Portugalia, legătură strânsă cu România. Ce jucători au activat aici și continuă să o facă

Portugalia este țara unde românii au jucat și continuă să o facă. Cel mai strălucitor caz, destul de recent, este cel al lui Cristian Săpunaru. Fostul mare fundaș român a câștigat multiple trofee alături de FC Porto, inclusiv Europa League. Tot pentru „Dragoni” a evoluat, și a fost foarte apreciat, și Ion Timofte, care a mai jucat ulterior și pentru Boavista.

Basarab Panduru se poate mândri că a reprezentat ambii giganți, Benfica și Porto. La Sporting, nu putem uita de Marius Niculae, care s-a remarcat la echipa unde a fost coleg cu marele Cristiano Ronaldo la începutul anilor 2000.

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Mergând către prezent, în Portugalia s-a format și Marian Huja, actualul fundaș central de la CFR Cluj. Alex Dobre, care a „fermecat” Giuleștiul în tricoul Rapidului, a evoluat în cariera sa pentru cei de la Famalicao. Actualmente, Tony Strata este jucătorul român care joacă constant la Vitoria Guimaraes, unde s-a remarcat și a ajuns chiar în echipa națională, în timp ce Ianis Stoica s-a salvat de la retrogradare in extremis alături de Estrela Amadora în stagiunea precedentă.

Infuzie de portughezi pe băncile tehnice ale echipelor din SuperLiga

România a avut mulți portughezi care s-au remarcat în campionatul nostru. În ultimii ani, aceștia au început să ajungă în țara noastră și pe alte posturi, ocupând băncile tehnice de la echipe importante. Filipe Coelho a câștigat cu Universitatea Craiova campionatul, Cupa și Supercupa. CFR Cluj l-a adus în această vară pe Antonio Folha, în timp ce Petrolul a decis să meargă pe mâna lui Ricardo Sousa. Dinamo a decis și ea să se bazeze pe un portughez, Nuno Campos fiind cel care l-a succedat pe croatul Zeljko Kopic.

  • 9 trofee europene au câștigat combinat, în total, Porto și Benfica
  • 2014 este ultimul an când o echipă din Portugalia juca într-o finală europeană (Benfica, Europa League)
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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