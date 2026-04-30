Lovitură pe piața media! Cine a cumpărat meciurile din UEFA Champions League până în 2031

Digi Sport a anunțat că a achiziționat drepturile de televizare în România pentru UEFA Champions League până în anul 2031. Așadar, cea mai importantă competiție din lume la nivel de cluburi va putea fi urmărită la TV în țara noastră și de acum înainte pe acest post. Și până în prezent, partidele din UCL au putut fi văzute la noi tot pe Digi Sport, dar în același timp și pe Prima Sport.

Din momentul în care s-a trecut la formatul actual, cel cu o grupă unică în prima fază a competiției, UEFA Champions League a devenit un spectacol chiar și mai atractiv decât până atunci. Iar acest lucru a fost dovedit din plin de ceea ce s-a întâmplat marți seară pe „Parc des Princes” în meciul PSG – Bayern Munchen 5-4, turul semifinalelor din actuala ediție.

Ulterior, miercuri seară, Atletico Madrid a primit vizita lui Arsenal în cealaltă semifinală, partidă terminată la egalitate, scor 1-1. La final, ambii antrenori au acuzat arbitrajul brigăzii conduse de olandezul Danny Makkelie. , iar „centralul” a avut nevoie de foarte multe reluări pentru a se convinge: „Am vorbit cu băieții și încercăm să înțelegem de ce nu s-a acordat acel penalty. A fost împotriva regulamentului și nu înțeleg. Sunt foarte supărat.

Contactul e clar, arbitrul ia decizia, nu o poți întoarce dacă trebuie să te uiți la fază de 13 ori. (n.r. A fost influențat arbitrul?) Nu știu, doar el poate oferi răspunsul. E o decizie greșită și schimbă cursul acestei ‘duble’. (n.r. Despre penalty-ul primit de Atletico) Asta e regula și au fost destul de constanți din acest punct de vedere. Nu am nimic de spus”.

Probleme cu arbitrajul la meciul Atletico Madrid – Arsenal 1-1

De cealaltă parte, , la acel contact între Hancko și Gyokeres: „Pentru a acorda un penalty într-o semifinală de Liga Campionilor, trebuie să fie penalty clar. Contactul mi s-a părut minim la faza din prima repriză (n.r. faultul lui Hancko asupra lui Gyokeres) și cred că nu a fost penalty”.