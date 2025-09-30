Lovitură pe piața media din România: apare o nouă platformă de streaming. „Românii au acces gratuit la spectacolul sportului mondial”

Platformele de streaming câștigă tot mai mulți adepți, iar acum a venit rândul Televiziunii Române să intre pe acest sector. Postul public a semnat un parteneriat prin care competițiile sportive din țara noastră se vor putea vedea și în mediul online.

ADVERTISEMENT

O nouă platformă de streaming va transmite competiții sportive din România

Televiziunea Română a anunțat semnarea unui parteneriat la nivel național cu Eurovision Sport, cea mai mare platformă europeană de conținut sportiv. Cele mai importante producții realizate pe canalul TVR Sport vor fi transmise și în online.

Totul a fost făcut public în cadrul unei conferințe de presă susținută la sediul Televiziunii Române și la care au participat Cristian Turturică, președinte – director general al SRTv, Glen Killane, director EBU Sport, și Mihai Covaliu, președinte COSR.

ADVERTISEMENT

Prin această integrare, TVR își propune să ducă o parte dintre producțiile realizate pe canalul TVR Sport către fanii din întreaga lume, oferind totodată publicului din România acces mai facil și complet la marile competiții sportive internaționale.

Președintele SRTv a prezentat strategia postului pe care îl conduce

Cristian Turturică, președintele – director general al Societății Române de Televiziune, este conștient de avântul pe care l-a luat mediul online și își dorește ca sportul românesc să fie cât mai bine reprezentat.

ADVERTISEMENT

”O mai bună integrare a TVR cu Eurovision Sport reprezintă un pas important în îndeplinirea misiunii noastre de serviciu public în era digitală. Prin valorificarea optimă a acestei platforme europene, Televiziunea Română și consolidează rolul de promotor al sportului românesc, oferind în același timp românilor acces gratuit la spectacolul sportului mondial.

ADVERTISEMENT

Această inițiativă se aliniază perfect cu obiectivele noastre strategice de a fi mai aproape de publicul tânăr și de a crea punți între valorile sportului românesc și publicul internațional”, a declarat șeful TVR.

Platforma de streaming, salvarea federațiilor sportive

Directorul Eurovision Sport, Glen Killane, își dorește ca prin acest parteneriat să ajute federațiile sportive, pentru că acestea vor putea să-și ducă mai departe activitatea doar dacă vor avea parte de vizibilitate.

ADVERTISEMENT

”Am lansat Eurovision Sport în februarie 2024, iar această platformă oferă acces predominant la sporturile olimpice și nu numai. Aș spune că de la lansarea Eurosport, acesta este cel mai ambițios proiect pe care EBU îl are în desfășurare. Să lansezi o platformă digitală nu este un lucru ușor.

Este vorba de sprijinul federațiilor, de parteneri, de sprijinul intern din partea EBU, toate trebuie să conlucreze pentru a asigura succesul aplicației. Eurovision Sport este un proiect entuziasmant și abia aștept să lucrez împreună cu TVR.

Consider că ceea ce facem noi este un lucru unic, dar și foarte necesar în sport în momentul de față, pentru că aceste discipline vor supraviețui doar dacă au o maximă vizibilitate și libertate de acces pentru a ajunge la audiență”, a spus Killane.

Mihai Covaliu, semnal de alarmă

Prezent la conferința de presă, Mihai Covaliu, președintele COSR, a atras atenția asupra faptului că tot mai puțini copii vin către sport și speră ca această platformă să-i ajute pe tineri să descopere această lume.

”În primul rând, îi mulțumesc domnului președinte director general Dan Cristian Turturică pentru că a organizat întâlnirea și pentru colaborarea foarte bună pe care o avem cu Televiziunea Română și cu stațiile sale locale.

Ieri, am avut și o discuție interesantă, tehnică, cu actori principali din sportul românesc. În Europa, s-a constatat la tânăra generație o scădere a practicării sportului și am intrat puțin în alertă.

De aceea, ne bucurăm că această platformă va aduce mai aproape, prin mijloacele online pe care tinerii le au la dispoziție, disciplinele sportive și sperăm astfel că vom putea sa-i atragem.

Organizarea competițiilor în România și promovarea lor nu doar pe TV, ci pe tot ceea ce înseamnă mediul online, ajută la transmiterea către societare a valorilor pe care sportul le are”, a afirmat Covaliu.

Ce este Eurovision Sport

Eurovision Sport este o platformă digitală de streaming dezvoltată de Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU), care oferă acces gratuit la o gamă largă de evenimente sportive europene și internaționale, completând oferta tradițională de televiziune.

Este concepută pentru a face conținutul competițiilor sportive disponibil și accesibil pentru orice tip de public, transmițând evenimente live și on-demand într-un model gratuit de vizionare.

Aceasta vine în completarea acoperirii realizate de televiziunile membre EBU, printre care și Societatea Română de Televiziune. Inițiativa EBU urmărește să asigure că fiecare secundă aferentă evenimentelor achiziționate în comun este transmisă, fără excepții.

Într-o lume digitală fragmentată, unde conținutul sportiv este tot mai greu de găsit și mai costisitor de accesat, această inițiativă oferă o soluție simplă, accesibilă și eficientă atât pentru fani, cât și pentru comunitatea sportivă.

Pentru federațiile sportive din România reprezintă o oportunitate de a ajunge la un public mai larg, de a se prezenta pe o scenă internațională, cu un obiectiv clar: să aducă cât mai mulți tineri să practice sportul.

Ce platforme de streaming din România mai transmit evenimente sportive

Piața pentru furnizarea în mediul online de conținut sportiv din România este condusă de cele două platforme de streaming ale trusturilor Pro și Antena Group. Este vorba de Voyo și Antena Play, care transmit contracost diferite evenimente din lumea sportului.

Platforma online a Antena Group transmite meciuri din Liga Campionilor Asiei, campionatele Portugaliei și Greciei, evenimente de MMA, gale de box, Formula 1, tenis de masă, dar și partide din NBA și NHL.

Pe Voyo pot fi urmărite , meciuri din Cupa Angliei și Cupa Italiei, din întrecerea de fotbal feminin a României, dar și .