Ar fi o adevărată lovitură! George Pușcaș, negocieri avansate pentru a se bate la titlu în SuperLiga

George Pușcaș este tot mai aproape de SuperLiga. Atacantul cu 46 de selecții la naționala României negociază intens și ar putea semna în zilele următoare
Alex Bodnariu
16.02.2026 | 14:31
George Pușcaș poate juca pentru prima oară în Superliga României. Cu ce echipă negociază
Dinamo poate da o adevărată lovitură. Oficialii clubului din Ștefan cel Mare încearcă să îl aducă la echipă pe George Pușcaș. Atacantul, cu 46 de selecții la naționala de seniori a României, este liber de contract și ar putea evolua pentru prima oară în carieră în SuperLiga României.

George Pușcaș negociază cu Dinamo! Atacantul e liber de contract și poate semna oricând cu echipa din Ștefan cel Mare

„Câinii roșii” au rămas descoperiți în atac după plecarea lui Stipe Perica. Zeljko Kopic are un singur vârf de meserie, pe Alex Pop. În centrul ofensivei poate evolua și Karamoko, însă antrenorul croat și-ar dori să se poată baza pe un nou om de gol.

Astfel, a reapărut varianta George Pușcaș. Atacantul a mai fost pe radarul celor de la Dinamo, însă negocierile s-au oprit rapid, întrucât fotbalistul a cerut un salariu pe care „câinii roșii” nu și l-au permis să îl plătească.

Conform jurnalistului Emanuel Roșu, negocierile dintre Dinamo și George Pușcaș s-au reluat. De altfel, de această dată discuțiile sunt avansate și e posibil să îl vedem în acest sezon pe atacant în culorile clubului din Ștefan cel Mare. Cel mai probabil, decizia finală va fi luată în următoarele zile.

George Pușcaș poate juca pentru prima oară în SuperLiga României

George Pușcaș a rămas liber de contract după despărțirea de Bodrum. Atacantul a negociat cu mai multe echipe, însă nu și-a găsit un angajament. Acesta a avut șansa să joace și pentru Legia Varșovia, însă polonezii s-au lovit, la fel ca Dinamo, de salariul uriaș cerut de vârful român.

În carieră, George Pușcaș a mai evoluat la echipe precum Inter, Bari, Benevento, Palermo, Pisa, Reading, Genoa sau Bodrum. Atacantul a adunat 46 de selecții la naționala de seniori a României, pentru care a reușit să înscrie 11 goluri. Ani la rând, a fost soluția numărul unu în centrul ofensivei.

