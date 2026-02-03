Sport

Lovitură pe piața transferurilor pentru Rapid. Cristina Vărzaru este noul team manager. Exclusiv

Cristina Vărzaru a părăsit CSM Bucureşti în luna noiembrie, odată cu Adi Vasile. FANATIK a aflat că fosta mare handbalistă s-a înţeles cu Rapid, acolo unde va fi noul team manager.
Marian Popovici
03.02.2026 | 13:17
Lovitura pe piata transferurilor pentru Rapid Cristina Varzaru este noul team manager Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
De la CSM Bucureşti la marea rivală! Cristina Vărzaru este noul team manager de la Rapid. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

În luna noiembrie, Adi Vasile a fost demis din funcţia de antrenor de la CSM Bucureşti şi odată cu el a plecat şi team managerul Cristina Vărzaru, după o serie de rezultate slabe ale echipei în Liga Campionilor.

Cristina Vărzaru, noul team manager al Rapidului!

Din informaţiile FANATIK, Cristina Vărzaru a fost ofertată de Rapid şi a acceptat oferta rivalilor de la CSM Bucureşti. Fosta mare handbalistă ar urma să ocupe aceeaşi funcţie, de team manager.

ADVERTISEMENT

Astfel, Cristina Vărzaru revine în Giuleşti după mai bine de două decenii, fiind jucătoare la Rapid între 2002 şi 2005. A câştigat alături de giuleştence titlul în 2003, ultimul înaintea reuşitei sub comanda lui Carlos Viver, în 2022.

Are trei titluri în trei sezoane cu CSM Bucureşti!

Cristina Vărzaru a fost secretarul general al Federaţiei Române de Handbal în mandatul lui Alexandru Dedu, dar a părăsit această funcţie după alegerile din 2022, câştigate de Constantin Din.

ADVERTISEMENT
VIDEO Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru...
Digi24.ro
VIDEO Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru ore pentru a-și salva mama și frații

Câteva luni mai târziu, în iunie 2022, a fost numită team manager la CSM Bucureşti, alături de care a câştigat trei titluri de campioană a României, dar echipa nu şi-a putut îndeplini şi obiectivul european, de calificare în Final Four.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea

În noiembrie 2025, şi-a dat demisia de la CSM Bucureşti şi a plecat odată cu antrenorul Adi Vasile. Aşa cum FANATIK a anunţat, în locul Cristinei Vărzaru pe postul de team manager a venit Aurelia Brădeanu, fosta colegă de la CSM Bucureşti şi naţionala României.

Rapid, ambiţii mari în următorii ani!

Această numire confirmă ambiţiile mari pe care le are Rapidul în următoarele sezoane. La începutul stagiunii a venit francezul Laurent Bezeau, finalist al Ligii Campionilor cu Brest, iar pentru sezonul viitor, clubul a anunţat deja mai multe mutări.

ADVERTISEMENT

Orlane Kanor, Laura Glauser, Océane Sercien-Ugolin, Oana Borş sau Klara Schlegel sunt printre handbalistele transferate până acum. Odată cu venirea Cristinei Vărzaru, este foarte posibil să mai fie transferate şi alte nume interesante.

  • 2017 este anul în care s-a retras Cristina Vărzaru din activitate
  • 3 ani a jucat Vărzaru la Rapid (2002-2005)
Lovitură de teatru pentru Barcelona! Transferat acum 2 săptămâni, jucătorul poate schimba iar...
Fanatik
Lovitură de teatru pentru Barcelona! Transferat acum 2 săptămâni, jucătorul poate schimba iar echipa
Joao Paulo, prezentat oficial la FCSB! Ce număr va purta noul jucător al...
Fanatik
Joao Paulo, prezentat oficial la FCSB! Ce număr va purta noul jucător al campioanei și cât îl costă mutarea pe Gigi Becali. Update exclusiv
Când va fi gata noul stadion Dinamo şi cât costă noua arenă! Lucian...
Fanatik
Când va fi gata noul stadion Dinamo şi cât costă noua arenă! Lucian Bode a dat toate detaliile. Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Decebal Rădulescu a prezentat numele viitorului selecționer: 'Vă anunț în exclusivitate'
iamsport.ro
Decebal Rădulescu a prezentat numele viitorului selecționer: 'Vă anunț în exclusivitate'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!