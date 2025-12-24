ADVERTISEMENT

Procesul dintre Adrian Mititelu și FRF a primit un nou răspuns. Patronul de la FCU Craiova nu are motive de bucurie după decizia luată de Tribunalul București.

Lovitură pentru Adrian Mititelu înainte de Crăciun! Tribunalul București a admis cererea făcută de FRF

Federația Română de Fotbal a cunoscut o victorie, . pentru a face apel la decizie, însă această veste a venit într-un moment nefericit, fix în ajunul Crăciunului.

„Admite cererea. Ia act de modificarea actelor constitutive ale petentei în conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare din data de 9.10.2025 şi cu actul adiţional la actul constitutiv autentificat sub nr. 3944/30.10.2025 de notarul public Tatu Vasile-Daniel, cu privire la componenţa federaţiei. Respinge ca neîntemeiate cererile de intervenţie. Dispune efectuarea cuvenitelor menţiuni în Registrul Federaţiilor ţinut la grefa Tribunalului Bucureşti. Cu apel în 5 zile de la pronunţare, cerere care se va depune la Tribunalul Bucuresti Secţia a V-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 24.12.2025”, s-a arătat în decizia instanței.

Care a fost solicitarea FRF

FRF a făcut o cerere la instanță pentru a intra în legalitate, cu toți membrii afiliați. „A fost o procedura administrativă, necontencioasă, care poate fi reluată oricând, pentru punerea în acord a înregistrărilor din registrul federațiilor cu decizia RIL 19/2023”, a fost mesajul celor de la Federație.

La începutul lunii iulie, Departamentul Juridic al FRF a emis un comunicat oficial vizavi de procesul în cauză: „Această decizie este nedefinitivă, FRF formulând deja apel ce va fi judecat de Curtea de Apel București, și oricum lipsită de autoritate de lucru judecat, fiindcă nu privește o dispută, un litigiu, ci o procedură administrativă (necontencioasă).

Este lipsit de orice dubiu că FRF funcționează și a funcționat deplin legal. Orice persoană interesată poate verifica în mod simplu veridicitatea acestor afirmații, lecturând mențiunile din Registrul Federațiilor cu privire la Statutul FRF în vigoare, respectiv și mandatul Președintelui FRF.

Dezinformările lansate în spațiul public privind “funcționarea ilegală a Federației”, “anularea mandatului Președintelui” etc., reprezintă afirmații factuale false, făcute cu rea-credință, și atrag răspunderea civilă a persoanei care le emite, respectiv propagă fără verificare”, s-a arătat în comunicatul FRF din 4 iulie 2025.

Care sunt cluburile care au contestat legalitatea FRF

ACS Tenis Club Pamira, Asociația Fotbal Club Rapid București (AFC Rapid) și FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA sunt cele trei entități sportive care au deschis acțiuni în instanță, contestând legalitatea modului de funcționare al FRF.

Dosarul este unul complex, iar reclamanții erau de părere că hotărârea pronunțată de Tribunalul București ar putea avea consecințe majore asupra conducerii Federației Române de Fotbal, aflată sub conducerea lui Răzvan Burleanu din anul 2014, acesta aflându-se în prezent la al treilea mandat.

Acest lucru nu s-a întâmplat, iar cluburile pot face apel la decizia Tribunalului București în termen de 5 zile după pronunțare. Situația lui Adrian Mititelu este complicată, având în vedere că echipa sa, FCU Craiova, nu a primit dreptul de participare în eșalonul secund de fotbal al României.