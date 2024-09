Lovitură pentru Adrian Mititelu! Nicolo Napoli îl amenință pe patronul de la FC U Craiova: „O să merg la FIFA. E urât!”

Adrian Mititelu are din ce în ce mai multe probleme la FC U Craiova, după rezultatele slabe ale echipei din liga a doua. Gruparea olteană a primit un ultimatum din partea fostului antrenor Nicolo Napoli, care nu și-a primit banii de la ultimul mandat pe banca tehnică a echipei.

Lovitură pentru Adrian Mititelu! Nicolo Napoli, atac dur la adresa finanțatorului oltean: „O să merg la FIFA. E urât!”

Nicolo Napoli a antrenat-o în zece rânduri pe FC U Craiova 1948, iar ultimul mandat al italianului s-a încheiat în această vară, când echipa a retrogradat în cel de-al doilea eșalon al fotbalului românesc.

Tehnicianul nu a încasat niciun ban de la ultima sa aventură pe banca oltenilor, iar acum Napoli îl amenință pe Adrian Mititelu că va merge la FIFA pentru recuperarea prejudiciului. În cadrul unui interviu, Nicolo Napoli a dezvăluit și unde va antrena în următoarea perioadă.

„Eu sunt acasă, în Cagliari. Este posibil să merg în Liga 2 din Italia. Domnul Mititelu nu m-a mai sunat. Problema cu Mititelu e că nu mi-a plătit niciun ban pentru ultimul mandat la Craiova. O să merg la FIFA. Am vorbit cu avocatul, iar el va merge la FIFA. L-am sunat pe Mititelu, dar nu mai răspunde. Eu am lucrat pentru el, nu? De ce nu am fost plătit? Nu înțeleg! E urât! Sper să se gândească bine Mititelu, că poate să fie sancționată echipa”, a declarat Nicolo Napoli, potrivit .

FC U Craiova 1948, parcurs dezastruos în Liga 2

FC U Craiova 1948 s-a anunțat drept candidată pentru promovarea în SuperLiga României. Oltenii nu au parte însă de un sezon bun, iar în ultima etapă de campionat . Jucătorii au fost huiduiți la scenă deschisă de proprii suporteri.

După opt etape, FC U Craiova 1948 este pe locul 10 în clasament, cu un total de 12 puncte, 9 mai puțin față de liderul eșalonului secund. Echipa a ajuns la două meciuri consecutive fără victorie și se îndepărtează încet, dar sigur de locurile de play-off.

Adrian Mititelu, dat în judecată și de omul său de încredere! Foștii angajați îi cer patronului de la FC U Craiova peste 100.000 de euro. Exclusiv

Adrian Mititelu are probleme din cauza foștilor angajați. Patronul de la FC U Craiova a fost dat în judecată inclusiv de omul său de încredere și i s-a cerut o sumă colosală de bani.

FANATIK a aflat în exclusivitate că până și Florin Drăgan îl dă în judecată pe Adrian Mititelu. Antrenorul în vârstă de 44 de ani, deținător al licenței A, era omul bun la toate la FC U Craiova 1948. Ori de câte ori avea probleme cu banca tehnică, Mititelu îl folosea pe Drăgan după bunul plac. Când „secund”, când interimar.

Tehnicianul a fost adus la FC U Craiova de către Marius Croitoru, care l-a dorit ca antrenor secund. Florin Drăgan i-a fost atât de loial lui Mititelu încât după demiterea lui Croitoru nu și-a urmat „principalul” și ales să rămână la clubul lui Adrian Mititelu.

Povestea de dragoste dintre Drăgan și FC U Craiova 1948 s-a rupt însă. Din informațiile obținute de site-ul nostru, fostul „secund” încearcă acum să recupereze suma de 11.000 de euro, sumă care reprezintă salariile neîncasate de la clubul lui Adrian Mititelu.

Așadar, patronul echipei de pe locul 8 din Liga 2 a mai primit o lovitură. FC U Craiova . Este vorba despre Aurelian Chițu, Dan Vasilică, Marcel Pușcaș, Vlad Achim și Eduard Zelgin. Cu toții au de recuperat peste 100.000 de euro!