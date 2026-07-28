Lovitură pentru Andrei Rațiu! Rayo Vallecano rămâne fără stadion înainte de începerea sezonului din LaLiga

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Rayo Vallecano se confruntă cu o situație fără precedent chiar înaintea noului sezon din La Liga. Stadionul Vallecas nu mai poate fi utilizat în forma actuală, după ce autoritățile au decis suspendarea concesiunii. Decizia vine în urma unei evaluări tehnice care a scos la iveală mai multe probleme ce trebuie remediate. Clubul este acum obligat să găsească soluții rapide pentru perioada următoare.

Rayo Vallecano a rămas fără stadion înaintea începerii campionatului

Conducerea clubului caută variante pentru disputarea meciurilor considerate pe teren propriu. În același timp, autoritățile au anunțat că arena va intra într-un amplu proces de modernizare. Lucrările sunt considerate prioritare și vor începe după finalizarea procedurilor administrative. Până atunci, Rayo va fi nevoită să își adapteze programul și logistica.

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Pentru față de cel anticipat. Internaționalul român este unul dintre oamenii importanți ai formației madrilene. Lipsa stadionului propriu poate influența atmosfera de la meciuri și avantajul terenului propriu va fi în mare parte anulat. În același timp, lotul trebuie să rămână concentrat exclusiv pe obiectivele sportive.

Modernizarea stadionului presupune o investiție de 60 de milioane de euro

Planul de reabilitare al stadionului presupune o investiție estimată la aproximativ 60 de milioane de euro. Scopul proiectului este aducerea arenei la standardele cerute pentru competițiile de nivel înalt. Lucrările vor viza atât siguranța spectatorilor, cât și infrastructura destinată echipelor și oficialilor. După finalizare, stadionul ar urma să ofere condiții moderne atât pentru suporteri, cât și pentru club.

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Conducerea lui Rayo speră ca perioada petrecută departe de stadionul propriu să fie cât mai scurtă. Oficialii sunt în contact permanent cu autoritățile pentru stabilirea calendarului lucrărilor. În paralel, sunt analizate toate variantele disponibile pentru organizarea meciurilor de acasă. O decizie este așteptată înainte de startul sezonului.

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Fanii au primit vestea cu îngrijorare, însă mulți consideră că modernizarea este necesară. Stadionul Vallecas este unul dintre simbolurile clubului și are o istorie importantă în fotbalul spaniol. o perioadă de adaptare. Clubul speră ca lucrările să fie finalizate cât mai repede, pentru ca echipa să revină pe stadionul Vallecas în cele mai bune condiții.