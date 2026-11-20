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Bayern Munchen a remizat, vineri, 21 noiembrie, pe Allianz Arena, împotriva ocupantei locului 14 din campionatul german, FC Koln, 1-1, în etapa cu numărul 10. Totuși, cea mai mare pierdere pentru echipa lui Vincent Kompany a fost la nivelul lotului, pierzând mai multe vedete ale echipei.

Michael Olise și Harry Kane s-au accidentat

Partida de pe Allianz Arena a fost una atipică pentru Bayern Munchen, iar acest lucru s-a observat încă din prima parte a duelului. Scorul a fost deschis de către oaspeți. După ce Said El Mala i-a pasat lui Mickey Moore. Englezul a tras puternic și l-a învins pe tânărul portar al bavarezilor, Jonas Urbig, în minutul 14.

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La doar câteva minute distanță, Vincent Kompany a suferit adevărăta pierdere. În timpul unei mingi disputate între fundașul Joel Schmied și Harry Kane, s-a accidentat. Stoperul l-a călcat pe gleznă pe englez. Vârful a fost scos din teren și primul raport al medicilor a stabilit diagnosticul britanicului. Harry Kane a suferit o ruptură de sindesmoză și va fi indisponibil între două luni, susține publicația germană .

A doua pierdere a lui Vincent Kompany a fost vedeta naționalei Franței, . Fotbalistul a fost schimbat la pauză după o intervenție dură a lui Tom Krauss. Francezul a suferit o contuzie și a fost înlocuit de tânărul Tim Binder. Olise ar fi fost zărit în timp ce părăsea Allianz Arena, în cârje, conform . Până în prezent, perioada absenței atacantului nu este cunoscută.

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Bayern Munchen poate pierde primul loc în Bundesliga

Egalul împotriva lui FC Koln ar putea cântări destul de mult în clasamentul primei ligi din Germania. Bayern Munchen se află pe prima poziție în Bundesliga, cu 22 de puncte obținute. Totuși, echipa lui Vincent Kompany poate pierde primul loc în cazul în care Borussia Dortmund obține o victorie în această etapă, contra Borussiei Monchengladbach, fiind doar un punct diferență între cele două formații.

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Pentru bavarezi, urmează duelul din Liga Campionilor contra echipei franceze LOSC Lille, miercuri, pe Stade Pierre-Mauroy. În campionat, Bayern Munchen va face deplasarea în nordul Germaniei, pe 28 noiembrie, pentru duelul contra celor de la Hamburg. Elevii lui Vincent Kompany pornesc din postura de favoriți în ambele partide.