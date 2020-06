Lovitură pentru CFR Cluj în lupta pentru titlu. Giedrius Arlauskis nu va juca cu FC Botoşani. Exclusiv

Dan Petrescu e în alertă înaintea meciului de la Botoșani. FANATIK a aflat că omul derby-ului cu FCSB, Gedrius Arlauskis, nu a făcut deplasarea în Moldova din cauza unor probleme medicale.

FANATIK a aflat că portarul lituanian a acuzat dureri la coapsă încă după meciul de duminică cu “roș-albaștrii”, în care a fost îngerul păzitor al clujenilor.

Arlauskis a avut trei parade providențiale cu FCSB, a scos toate cele nouă șuturi expediate pe poartă, iar procentajul de pase reușite a fost de 80%. Prestația i-a adus un index InStat de 373 de puncte, ceea ce înseamnă o prestaţie stelară dacă ne raportăm chiar și la competiţiile internaţionale.

Lovitură pentru Dan Petrescu. Arlauskis nu va juca la Botoșani

“Nu am probleme grave de lot. Golofca o să stea o perioadă mai lungă, Sylla la fel, Pereira s-a accidentat şi el. Plus, să vedem astăzi, a fost o accidentare la antrenament, aştept să văd dacă un jucător va putea veni sau nu la Botoşani”, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă de vineri.

Jucătorul la care făcea referire antrenorul campioanei este Gedrius Arlauskis. De altfel, goalkeeperul a resimțit dureri la coapsă imediat după meciul cu FCSB. Staff-ul medical al ardelenilor a făcut eforturi pentru a-l recupera pe portar până la plecarea spre Botoșani, dar în cele din urmă Dan Petrescu a decis să nu riște o recidivă și l-a lăsat la Cluj pe lituanian.

Absența lui Arlauskis este una extrem de importantă ținând cont de prestația acestuia din derby. “Dacă nu era Arlauskis pierdeam cu 5-3 sau 5-2. Toți jucătorii au fost sub nivel. Sunt nemulțumit de toți, chiar și de mine, poate nu am pregătit cum trebuie meciul. La cum am jucat, pierdem șapte meciuri la rând. De când sunt eu antrenor la CFR nu am văzut echipa asta așa slabă”, a declarat Petrescu imediat după victoria, 1-0 cu FCSB.

Un puști de 17 ani, posibilul înlocuitor al lui Arlauskis

Pentru meciul de la Botoșani, Petrescu ar putea apela, din primul minut între buturi, la un puști de 17 ani. Otto Hindrich a fost rezervă la partida cu FCSB și ar putea fi preferat și acum polonezului Grzegorz Sandomierski. Pentru Otto Hindrich ar fi primul meci în Liga 1.

Grzegorz Sandomierski a venit în iarnă la CFR de la Jagiellonia Bialystok și nu aprins decât un meci în tricoul campioanei României, remiza 0-0 cu Gaz Metan Mediaș, din sezonul regulat.