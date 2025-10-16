Lovitură pentru CFR Cluj: interziși în Europa? Cum a reacționat patronul Neluțu Varga după decizia UEFA: „Se va rezolva!”. Exclusiv

CFR Cluj riscă ratarea licenței de Europa Clubul lui Neluțu Varga nu a respectat termenul UEFA și e pasibil de sancțiuni.

CFR Cluj riscă să nu primească licența pentru sezonul următor al cupelor europene. UEFA face verificări odată la 3 luni!

Miercuri, 15 octombrie, a fost un nou termen de monitorizare UEFA pentru cluburile care vor să joace în Europa. Forul continental verifică o dată la trei luni dacă echipele sunt pe zero cu datoriile. Din punctul nostru de vedere, au fost puși sub lupă toți cei trei granzi ai SuperLigii, FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj, ardelenii fiind singurii cu probleme.

Din informațiile FANATIK, , majoritatea către fotbaliști și alți angajați ai clubului. FANATIK a aflat că Neluțu Varga a încercat să plătească datoriile până pe 15 octombrie, ora 23:59, dar nu a avut fonduri suficiente lichide. Astfel că data scadentă a fost depășită.

Ce sancțiuni poate primi clubul lui Neluțu Varga

FANATIK a consultat un specialist în astfel de situații și a aflat ce riscă vicecampioana României. Din informațiile obținute de site-ul nostru, clubul din Gruia va primi cel mai probabil o amendă și un nou termen pentru a avea timp să lichideze datoriile.

Există însă și situații excepționale, în care sumele datorate sunt exorbitante, iar cluburile pot fi excluse încă din acest moment al sezonului din următoarea stagiune a cupelor europene. Astfel, dacă s-ar ajunge la o sancțiune atât de drastică, CFR Cluj n-ar putea juca, dacă se califică, în preliminariile stagiunii 2026-2027. Scenariul este însă foarte puțin probabil, deoarece suma pe care ardelenii o datorează nu este una atât de mare. Despre datoria celor de la CFR Cluj a scris și .

Cum se obține licența pentru Europa

În plus, pe lângă faptul că suma pe care trebuie să o plătească Neluțu Varga nu este una uriașă și poate fi stinsă chiar la următorul termen, UEFA acordă licența pentru cupele europene, definitiv, abia la primăvară, când, în mod normal, CFR Cluj va fi, foarte probabil, pe zero cu datoriile.

Fiecare club care dorește să participe în cupele europene trebuie să aplice pentru licența UEFA în fiecare an. Federația Română de Fotbal analizează dacă echipa îndeplinește criteriile administrative, financiare, sportive, de infrastructură și juridice stabilite de forul continental.

Termenele pentru depunerea dosarelor și pentru comunicarea rezultatelor sunt anunțate anual de federație, de obicei înainte de încheierea campionatului.

Cum a reacționat Neluțu Varga după decizia UEFA

Neluțu Varga a oferit o declarație, în exclusivitate, pentru FANATIK în care a comentat situația în care se află CFR Cluj. Omul cu banii din Gruia este ferm convins că problemele se vor rezolva și a anunțat că suporterii nu trebuie să își facă griji.

„Nu e nicio problemă și niciun stres. Într-adevăr, a fost termenul limită ieri (n.r. miercuri). Am avut eu niște lucruri care nu mi s-au rezolvat, dar suntem în regulă. Cu Fiorentina am rezolvat ce era de rezolvat, cu Pafos la fel.

Mâine sau poimâine o să primească băieții un salariu, iar săptămâna viitoare încă un salariu, așa că o să rezolvăm cu băieții, iar totul este în regulă. Într-adevăr, am depășit termenul, dar nu este nimic primejdios. Cred că vom primi un avertisment sau în cel mai rău caz o amendă și se va stabili o altă dată până la care să aducem aceste datorii la zi.

Oricum, nu am niciun fel de stres și panică pentru că noi nu suntem recidiviști, nu am mai avut nicio problemă. Plus că licența de Europa se va da în primăvară și atunci trebuie ca totul să fie pe zero și să fie în regulă. Din punctul ăsta de vedere, CFR Cluj nu are nicio problemă”, a declarat Neluțu Varga, pentru FANATIK.