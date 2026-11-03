Sport

Lovitură pentru cluburile din SuperLiga! CFR Cluj, Petrolul și UTA în pericol: „Modificăm legea insolvenței”

Bogdan Ciutacu
03.11.2026 | 15:30
Lovitura pentru cluburile din SuperLiga CFR Cluj Petrolul si UTA in pericol Modificam legea insolventei
EXCLUSIV FANATIK
Legea insolvenței în SuperLiga / Foto: edit Fanatik
Cluburile cu probleme financiare din SuperLiga tremură! Ce se pregătește în Parlamentul României.
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FANATIK a aflat în exclusivitate că în Camera Deputaților se pregătește un proiect de lege care va impacta întreg fotbalul românesc. Iată toate detaliile.

Cluburile cu dificultăți economice ar putea fi excluse din competiții

Emilian Hulubei, președintele AFAN, a oferit mai multe detalii despre această inițiativă care are șanse mari să ajungă în curând pe masa Parlamentului României: „Da, noi cei de la AFAN ne propunem pentru la anul să modificăm legea insolvenței, să nu mai lăsăm cluburile care sunt în insolvență și în concordat să fie în SuperLiga”.

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Modificarea legii insolvenței va afecta de asemenea și ligile inferioare: „Ăsta este principalul obiectiv al AFAN pe 2027. E valabil și pentru Liga 2, Liga 3, Liga 4, nu contează. Nu mai putem continua așa, iar cluburi cu probleme financiare vor fi în continuare”.

Când ar putea fi modificată legea insolvenței

Emilian Hulubei a dezvăluit că proiectul are șanse să treacă și ar putea intra în vigoare încă din primăvara lui 2027: „Noi deja am vorbit cu un grup parlamentar care a pregătit un proiect de lege pe această temă.

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Repet, este principalul obiectiv al nostru. Sperăm ca în prima parte a anului viitor să se voteze în Parlament proiect legislativ. S-a făcut și nota de fundamentare și vedem când va fi preluat de un partid”.

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Care sunt cluburile care ar putea fi afectate de modificarea legii insolvenței

În acest moment în SuperLiga sunt două cluburi aflate în insolvență. Este vorba despre CFR Cluj și Petrolul Ploiești, în timp ce UTA și Oțelul se află în concordat preventiv.

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Nici în Liga 2 situația nu e deloc roz. Hermannstadt, CSM Ceahlăul Piatra Neamț, Poli Iași se află în insolvență, în timp ce FC U Craiova 1948, echipa lui Adrian Mititelu, se află în concordat preventiv.

Subiectul este unul de maxim interes, mai ales că multe echipe sunt susținute și din bani publici. Rămâne de văzut ce grup parlamentari își va asuma acest proiect și dacă modificarea legii insolvenței va fi votată în Parlamentul României.

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  • 5 cluburi din primele două ligi din România sunt în insolvență
  • 3 echipe se află în concordat preventiv
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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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