Lovitură pentru Cristi Chivu după derby-ul cu AC Milan! Nicolo Barella a dezvăluit ce s-a întâmplat în vestiarul lui Inter

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Cristi Chivu a pierdut primul „Derby della Madonnina” al sezonului, după ce pe San Siro, în etapa a zecea din Serie A. La finalul confruntării, Nicolo Barella a explicat de ce antrenorul român a apelat la o formulă tactică neobișnuită și a dezvăluit problemele medicale care i-au limitat acestuia opțiunile ofensive. De asemenea, fotbalistul a recunoscut că Inter a plătit pentru greșelile individuale și colective și a cerut mai multă constanță în prestații, mai ales în confruntările importante.

Nicolo Barella a explicat de ce Cristi Chivu a schimbat sistemul la Inter

a surprins prin formula aleasă pentru derby-ul cu AC Milan. În locul sistemului 3-5-2 folosit în mod obișnuit de Inter, antrenorul român a mizat pe o așezare cu un singur vârf, Marcus Thuram, francezul fiind susținut de Andy Diouf și Petar Sucic. La finalul meciului, Barella a explicat că această decizie a fost influențată de problemele medicale din lot. Pio Esposito a fost bolnav în cursul săptămânii, în timp ce Ange-Yoan Bonny a acuzat febră chiar înaintea confruntării de pe San Siro.

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„Eram într-o situație de urgență, pentru că Pio și Bonny au avut febră. Lipsa unor schimbări proaspete în atac a condiționat deciziile antrenorului, care a trebuit să încerce ceva diferit”, a explicat mijlocașul. În plus, acesta a mai transmis faptul că echipa sa a avut nevoie de prea mult timp pentru a găsi soluțiile potrivite în teren. În opinia lui, formația nerazzurra a realizat târziu că putea destabiliza apărarea adversă prin jocul dintre linii.

„În astfel de meciuri, atitudinea este cea care contează. Ne-a fost greu să intrăm în ritm, iar când ne-am dat seama că puteam destabiliza adversarul între linii era deja prea târziu. Până la urmă, sistemul tactic contează mai puțin”, a mai spus fotbalistul.

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Inter nu a putut ține pasul cu AC Milan! Barella a identificat problemele echipei

Nicolo Barella nu a pus înfrângerea exclusiv pe seama formulei tactice sau a absențelor. Internaționalul italian a recunoscut că Inter a făcut greșeli importante și că prestațiile echipei în derby-uri au fost oscilante: „Plătim scump pentru greșelile individuale și colective. Așa cum am spus și atunci când am câștigat, abordarea noastră nu este întotdeauna cea mai bună. Trebuie să progresăm”.

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Acesta a amintit că Inter a avut și derby-uri în care a jucat bine fără să obțină victoria, dar și partide în care prestația a fost slabă, iar echipa a reușit totuși să evite înfrângerea. Tocmai această lipsă de constanță îl nemulțumește pe Barella: „Trebuie să ne privim în ochi și să spunem lucrurilor pe nume. Aveam nevoie de o prestație mult mai solidă pentru a ne continua seria pozitivă”.

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Chivu, criticat în Italia după înfrângerea cu AC Milan

Alegerea tactică a lui Cristi Chivu a fost intens discutată în presa italiană după fluierul final. Jurnaliștii au remarcat faptul că Inter a început pentru prima dată în acest sezon un meci cu un singur atacant de meserie, iar antrenorul român a fost criticat pentru formula de start. La conferința de presă, tehnicianul a confirmat că Bonny a avut o noapte foarte dificilă, cu febră și grețuri, în timp ce Esposito se confruntase la rândul său cu o stare febrilă.

Ulterior, antrenorul a recunoscut că planul tactic nu a funcționat așa cum își dorea, dar a refuzat să pună întreaga înfrângere pe seama sistemului ales. Chivu a criticat și atitudinea echipei, despre care a spus că trebuie să regăsească determinarea și agresivitatea din sezonul precedent.

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„Anul trecut aveam mai multă răutate. Trebuie să o regăsim. Avem nevoie de umilință, începând cu mine. Abordăm meciurile cu superficialitate și lejeritate. Trebuie să regăsim determinarea”, a transmis tehnicianul român, conform La Stampa.