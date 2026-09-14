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Inter a jucat luni seară acasă cu Udinese și s-a impus cu 5-3. John Stones, titular în premieră în Serie A, a rezistat doar o oră pe teren. Fundașul adus liber de la Manchester City a acuzat dureri și a cerut schimbarea.

Lovitură pentru Cristi Chivu la Inter. John Stones a ieșit accidentat la primul meci ca titular în Serie A

Cristi Chivu a condus-o pe Inter spre cea de-a 4-a victorie din tot atâtea etape în noul sezon din Serie A. Campioana Italiei a primit luni seară vizita lui Udinese, care conducea cu 2-0 după un sfert de oră. și s-au impus în final cu 5-3. Însă adevărata lovitură pentru antrenorul român o reprezintă pierderea unui jucător de bază.

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John Stones a fost titular pentru prima dată în Serie A pentru Inter, dar a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 62. El a resimțit dureri după ce se afla în urmărirea atacantului lui Udinese și totodată compatriotul său englez, Keinan Davis. El s-a întins pe jos, iar Akanji, colegul său din defensivă, a atras atenția băncii tehnice. Cristi Chivu a fost nevoit să îl înlocuiască cu Benjamin Pavard.

Conform , Stones a simțit o problemă între mușchiul fesier și mușchiul adductor. Tot italienii au oferit și o premoniție în ceea ce privește perioada de indisponibilitate a jucătorului: poate rata derby-ul pentru șefia clasamentului cu AS Roma. El va fi supus însă unor verificări care să stabilească exact cât va lipsi.

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There was a fresh injury concern for Inter, as John Stones pulled up during his first start of the season and might now be in doubt for the Scudetto showdown with Roma. — Football Italia (@footballitalia)

Inter, o singură înfrângere în noul sezon

Inter a început foarte bine noul sezon. Campioana Italiei și-a câștigat toate meciurile din campionat, având maxim de puncte după 4 etape. Singurul pas greșit făcut până acum de echipa lui Cristi Chivu a fost cel de pe plan extern. Mai exact, prima etapă din Champions League a însemnat pentru Inter un în deplasare.

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Sâmbătă, 19 septembrie, Inter se deplasează pentru duelul cu AS Roma, fosta echipă a lui Cristi Chivu din perioada în care era jucător profesionist. După pauza competițională, Inter joacă acasă cu Parma, formația antrenată de fostul internațional român anterior, iar la 3 zile va juca din nou acasă, în etapa 2 din Champions League, cu belgienii de la Club Brugge.