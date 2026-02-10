Sport

Lovitură pentru Cristiano Bergodi. Ce se întâmplă cu italianul – e anunț oficial al conducerii Universității Cluj

Scandalul provocat de Cristiano Bergodi, când s-a certat cu Cordea, la finalul partidei dintre CFR Cluj și U Cluj, începe să aibă consecințe pentru antrenorul italian.
Mihai Alecu
10.02.2026 | 13:44
Cristiano Bergodi, cel care a dezvăluit, la FANATIK SUPERLIGA, motivele pentru care s-a răfuit cu Andrei Cordea la finalul partidei dintre CFR Cluj și U Cluj, urmează să fie amendat de către clubul său.

Oficialii lui U Cluj îl acuză pe Iuliu Mureșan de declarații mincinoase

Radu Constantea, cel care este președinte la U Cluj, spune că variantă prezentată de omologul său de la CFR Cluj, Iuliu Mureșan, cu privire la scandalul din Gruia, este una neadevărată.

„O să urmeze ședința Comisiei de Disciplină, dar vom prezenta și noi argumentele noastre. Ne așteptăm la o suspendare, dar sperăm să fie una minimă prevăzută de regulament. În spațiul public au apărut niște informații care nu au nicio legătură cu realitatea. Îmi pare rău că domnul Mureșan a ieșit cu niște declarații care nu sunt reale. Vorbește de minutul 85, care nu există.

Până la faza când Andrei Cordea începe să-i adreseze cuvinte suburbane domnului Bergodi, undeva prin minutul 92:40 – 92:45, nu a făcut nimic. Atunci vedem prima reacție a lui Cristiano Bergodi. După acea fază, la aproximativ 30 de secunde, jucătorul Cordea continuă și mai arată încă o dată semne obsene în direcția antrenorului nostru”, a spus Radu Constantea.

Bergodi va fi amendat de U Cluj după incidentele de la partida cu CFR Cluj

Oficialul de la U Cluj spune că a discutat deja cu Cristiano Bergodi și l-a anunțat pe tehnicianul italian că va fi amendat de către club.

„Nu știu ce a văzut domnul Mureșan, că nu există acel minut 85. Nu e adevărat, e vorba despre un minut jumătate cât Cristiano Bergodi a fost agitat. E clar că nu susținem ceea ce s-a întâmplat și i-am transmis domnului Bergodi că va primi o amendă. Trebuie văzut și factorul declanșator.

A înțeles și dânsul imediat, a fost supărat. Trebuie să fie un exemplu. A existat un comportament suburban al jucătorului de la CFR și nu trebuie să existe asta pe terenul de fotbal. E foarte important de precizat că acel minut 85 despre care s-a vorbit în presă nu a existat”, a mai spus Constantea pentru Digi Sport.

Bergodi a dezvăluit motivul scandalului cu Andrei Cordea

Cristiano Bergodi a recunoscut că motivul pentru care s-a supărat pe Cordea și a reacționat agresiv la adresa sa au fost niște cuvinte injurioase pe care jucătorul de la CFR Cluj i le-a adresat.

„Nistor vorbea cu Cordea. Apoi, eu i-am spus lui Cordea să plece de acolo. A fost momentul în care eu am auzit de la el o vorbă urâtă în limba română. (n.r. e adevărat că v-a înjurat de mamă?) M-a înjurat de morți, să spunem așa. Recunosc că eu nu cunosc bine limba română. Acesta a fost momentul în care, un pic, m-am supărat”, a dezvăluit Cristiano Bergodi la FANATIK SUPERLIGA.

Ce riscă Bergodi după incidentele de la CFR Cluj – U Cluj

Conform regulamentului FRF, Cristiano Bergodi riscă să fie suspendat chiar și un an după cele petrecute la finalul partidei cu CFR Cluj.

„Fapta unui oficial, inclusiv jucătorul in afara jocului, aflat în incinta stadionului de a lovi sau a comite alte violențe asupra altei persoane se sancționează cu suspendare de la 1 la 12 luni”, scrie în regulamentul FRF.

