Sport

Lovitură pentru Csikszereda înainte de noul sezon! I s-a interzis să-și dispute meciurile de acasă pe propriul stadion

Csikszereda a primit o lovitură importantă înainte de noul sezon din SuperLiga! I s-a interzis disputarea meciurilor de acasă pe propriul stadion. Care sunt motivele.
Iulian Stoica
25.06.2026 | 17:02
Lovitura pentru Csikszereda inainte de noul sezon I sa interzis sasi dispute meciurile de acasa pe propriul stadion
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Lovitură pentru Csikszereda înainte de noul sezon! I s-a interzis să-și dispute meciurile de acasă pe propriul stadion. Foto: Colaj Fanatik
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Csikszereda a fost una dintre revelațiile din sezonul trecut. Din postura de nou-promovată, formația din Miercurea Ciuc nu a avut nicio emoție în ceea ce privește retrogradarea, ba chiar a fost aproape să obțină un loc la barajul pentru Conference League. Deși ambițiile pentru stagiunea ce bate la ușă au crescut, clubul a primit o veste nedorită.

Lovitură pentru Csikszereda înainte de noul sezon

A rămas mai puțin de o lună până la startul noului sezon competițional, țintarul urmând să fie stabilit vineri, 26 iunie, la sediul LPF. Prima etapă va avea loc în weekendul 18-19 iulie, iar Csikszereda este obligată să își reorganizeze planurile, în condițiile în care nu va putea juca pe teren propriu.

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Motivul? Dispensa de care a beneficiat clubul din Miercurea Ciuc sezonul trecut nu mai este valabilă! Stadionul ciucanilor are o capacitate de doar 2.500 de locuri, în timp ce regulamentul din SuperLigă impune o arenă de minimum 4.500 de locuri. Golazo.ro notează că Liga Profesionistă de Fotbal a notificat-o deja pe Csikszereda că terenul propriu nu va fi omologat pentru stagiunea 2026/2027.

Formația din Miercurea Ciuc speră că va găsi înțelegere la Federația Română de Fotbal în vederea modificării regulamentului privind condițiile pe care o arenă trebuie să le îndeplinească. Dacă poziția LPF va fi împărtășită și de FRF, atunci Csikszereda va fi nevoită să joace pe alt stadion până când capacitatea propriei arene va ajunge la 4.500 de locuri.

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Sepsi, varianta salvatoare pentru Csikszereda

Dacă problemele nu vor fi rezolvate în timp util, varianta salvatoare pentru Csikszereda ar putea veni de la Sfântu Gheorghe. Între Miercurea Ciuc și Sfântu Gheorghe sunt aproximativ 65 de kilometri, ceea ce se traduce într-un drum cu autocarul de 70-75 de minute. Totuși, pentru ca acest lucru să se materializeze, Sepsi ar trebui să fie de acord cu eventuala solicitare a rivalei din SuperLigă.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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