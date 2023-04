Lovitură pentru Culiță Sterp înainte de Paște. Decizia magistraților

Înainte de Paște, Culiță Sterp are parte de o mare lovitură. Magistrații au decis ca artistul să rămână sub control judiciar. În toamna anului trecut, cântărețul a provocat un accident în Cluj-Napoca, însă a părăsit locul faptei și a fost prins conducând sub influența alcoolului și a substanțelor interzise.

Lovitură pentru Culiță Sterp, chiar înainte de Paște. Ce au decis magistrații în cazul său

susțin că probele biologice de după accident au fost prelevate fără respectarea procedurilor penale. Probele de sânge și urină prin care s-a stabilit prezența în corp a substanțelor interzise i-au fost prelevate artistului chiar înainte de deschiderea în mod oficial a dosarului penal.

Din acest motiv, aceste probe nu vor fi folosite în dosarul penal în care este cercetat Culiță Sterp. Pe de altă parte, judecătorii sunt de părere că este doar o chestiune de procedură. Aceștia cred rezultatele analizelor sunt relevante și că acestea ar fi fost la fel și dacă dosarul penal ar fi fost deja deschis.

Decizia poate fi contestată la Curtea de Apel în trei zile de la comunicare. Începând cu data de 07.04.2023, Culiță Sterp are mai multe obligații. Cântărețul trebuie să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată de fiecare dată când va fi chemat.

De asemenea, Culiță Sterp trebuie să informeze, de îndată, Judecătoria Cluj-napoca sau instanța în fața căreia se află cauza privind la schimbarea locuinței. O altă obligație a artistului este să se prezinte la I.P.J. Hunedoara, Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare respectând programul de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori va fi chemat.

Totodată, cântărețul nu trebuie să depășească limita teritorială a României decât cu încuviințarea prealabilă a instanței. Culiță Sterp nu trebuie să conducă nicio categorie de autovehicule.

Supravegherea respectării obligațiilor care îi revin cântărețului pe durata controlului judiciar se va realizare în continuare de către I.P.J. Hunedoara, Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare, informează .

Ce se întâmplă dacă artistul nu respectă controlul judiciar

Dacă inculpatul va încălca aceste obligații, atunci măsura controlului judiciar se poate înlocui cu cea a arestului la domiciliu. Se poate aplica chiar măsura arestării preventive.

Culiță Sterp a fost trimis în judecată după ce a părăsit locul accidentului și . Incidentul a avut loc în noiembrie 2022.