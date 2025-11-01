Lovitură pentru Dan Șucu! A plecat de la Genoa și semnează cu Juventus. Anunțul oficial

ADVERTISEMENT

Genoa, echipa omului de afaceri român Dan Șucu, este într-o situație de criză. Grifonii se află în zona roșie a clasamentului din Serie A, iar clubul a rămas și fără un om important din staff. Directorul sportiv a părăsit echipa și merge la un gigant al fotbalului italian.

Genoa a rămas fără director sportiv. Semnează direct cu Juventus

Este vorba despre Marco Ottolini. În presa din Italia a apărut de câteva zile informația că directorul sportiv își dorește să plece de la Genoa pentru a semna cu Juventus, echipa care l-a numit recent în funcția de antrenor pe Luciano Spalletti.

ADVERTISEMENT

Până la urmă, zvonurile s-au adeverit. Genoa a anunțat, printr-un comunicat postat pe rețelele de socializare, că s-a încheiat colaborarea cu Marco Ottolini. Italianul era la club din 2022 și a pus umărul la promovarea echipei în Serie A. Acesta urmează să semneze cu Juventus.

„Genoa CFC anunță încheierea colaborării cu directorul sportiv Marco Ottolini. De la momentul numirii sale, Ottolini a avut o contribuție esențială la promovarea echipei în prima ligă, jucând un rol central în dezvoltarea planurilor operaționale menite să atingă obiectivele stabilite pentru sezoanele 2023/2024 și 2024/2025.

ADVERTISEMENT

Clubul îi mulțumește lui Marco Ottolini pentru profesionalismul și dedicarea de care a dat dovadă și îi urează mult succes în noile provocări din cariera sa”, au scris cei de la Genoa într-un comunicat oficial.

ADVERTISEMENT

Genoa riscă să pice în Serie B! Îl dă afară Dan Șucu pe Patrick Vieira?

cu doar 3 puncte adunate în primele 9 etape. Fanii sunt îngrijorați, iar în Italia se vorbește tot mai des despre demiterea antrenorului Patrick Vieira. Situația a devenit una critică, iar Genoa riscă serios să retrogradeze în Serie B.

. Dan Șucu a vândut pe bani mulți, însă nu a întărit lotul cu fotbaliști de calitate, iar acum speră la o minune care să-i salveze echipa de la retrogradare.