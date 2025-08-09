Sport

Lovitură pentru Dan Șucu! Decizie importantă luată de Gianni Infantino. Presa din Spania a făcut anunțul

Dan Șucu a primit o lovitură importantă din partea FIFA. Ce decizie a luat forul internațional și cum îl afectează pe acționarul majoritar de la Rapid și Genoa.
Daniel Işvanca
09.08.2025 | 19:20
Lovitura pentru Dan Sucu Decizie importanta luata de Gianni Infantino Presa din Spania a facut anuntul
ULTIMA ORĂ
Lovitură puternică primită de Dan Șucu. Ce decizie plănuiește să ia FIFA FOTO: Colaj Fanatik

Dan Șucu se pregătește de un sezon intens alături de italienii de la Genoa. Formația patronată de cel care este acționar majoritar și la Rapid București visează la cupe europene. Presa din Spania anunță ce decizie urmează să ia FIFA și cum este afectat în mod direct afaceristul român.

ADVERTISEMENT

FIFA interzice transferurile între cluburile care se află sub același patronat

Dan Șucu este singurul acționar român care activează în prezent atât în SuperLiga României, cât și în campionatul Italiei. Afaceristul român a primit o lovitură importantă din partea FIFA.

Potrivit jurnaliștilor de la Mundo Deportivo, se vor interzice transferurile între cluburile care se află sub același patronat, măsură care îl vizează în mod direct pe patronul celor de la Genoa și Rapid.

ADVERTISEMENT

Obiectivul este acela de a preveni concurența pe piața internă dintre cluburile controlate de același grup de afaceri, precum și de a încuraja contractele pe termen lung și de a asigura o mai mare stabilitate pentru jucători.

FIFA își propune, de asemenea, să prevină monopolizarea jucătorilor de către un singur club. În ultimii ani, FIFA a limitat cumpărarea și vânzarea de jucători în cadrul societăților holding.

ADVERTISEMENT
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu...
Digi24.ro
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele

Acest lucru se reflectă în Regulamentul privind statutul și transferul jucătorilor. Articolul 10 stabilește că un club poate împrumuta maximum șase jucători profesioniști și, în același timp, nu poate avea mai mult de șase jucători împrumutați în lotul său.

ADVERTISEMENT
VIDEO Ce gest a făcut franțuzoaica Meta Tumba, după ce Ștefania Uță a...
Digisport.ro
VIDEO Ce gest a făcut franțuzoaica Meta Tumba, după ce Ștefania Uță a învins-o la o sutime de secundă

Scandal în grupul deținut de patronul celor de la Lyon

Săptămâna aceasta, a izbucnit un război în cadrul companiei Eagle Football Group, condusă de omul de afaceri John Textor: Botafogo a cerut 65 de milioane de euro de la Olympique Lyonnais pentru transferuri nefavorabile în cadrul conglomeratului.

ADVERTISEMENT

Încă în faza grupelor, Crystal Palace a cerut eliminarea lui OL și a revendicat locul în Europa League, în detrimentul echipei franceze. Echipa engleză a depus un apel oficial la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) pentru a solicita participarea sa la Europa League din sezonul viitor.

Totuși, aceste grupuri nu afectează doar ecosistemul fotbalistic. Kroenke Sports & Entertainment, cu o evaluare de piață de 18,4 miliarde de dolari, este cel mai mare conglomerat sportiv. Deține Los Angeles Rams din Liga Națională de Fotbal (NFL), Denver Nuggets din Asociația Națională de Baschet (NBA), Colorado Avalanche din Liga Națională de Hochei (NHL), Colorado Rapids din Major League Soccer (MLS) și Arsenal din Premier League.

Următorul pe listă este Fenway Sports Group, cu o evaluare de 13,1 miliarde de dolari, cunoscut pentru deținerea echipelor Boston Red Sox din Major League Baseball (MLB), Pittsburgh Penguins din NHL și Liverpool din Premier League. Modelul său de management a fost apreciat pentru capacitatea sa de a combina tradiția cu modernizarea, transformând Liverpool într-o forță sportivă și comercială.

Ștefania Alexandra Uță, aur pentru România în proba de 400 m garduri. A...
Fanatik
Ștefania Alexandra Uță, aur pentru România în proba de 400 m garduri. A doborât un record vechi de mai bine de 20 de ani
Străinul de la Universitatea Craiova, încântat de atmosfera de pe „Ion Oblemenco”: „Cel...
Fanatik
Străinul de la Universitatea Craiova, încântat de atmosfera de pe „Ion Oblemenco”: „Cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum”. Video
Arbitrul acuzat că o ajută pe FCSB, la VAR la meciul cu Unirea...
Fanatik
Arbitrul acuzat că o ajută pe FCSB, la VAR la meciul cu Unirea Slobozia. Campioana a avut, însă, mari probleme cu „centralul”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
Parteneri
Apariție șocantă a lui Gigi Becali, pe șantierul din Pipera. Patronul FCSB a...
iamsport.ro
Apariție șocantă a lui Gigi Becali, pe șantierul din Pipera. Patronul FCSB a venit cu Rollsul, la bustul gol
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!