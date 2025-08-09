Lovitură pentru Dan Șucu! Decizie importantă luată de Gianni Infantino. Presa din Spania a făcut anunțul

Dan Șucu se pregătește de un . Formația patronată de cel care este acționar majoritar și la Rapid București visează la cupe europene. Presa din Spania anunță ce decizie urmează să ia FIFA și cum este afectat în mod direct afaceristul român.

FIFA interzice transferurile între cluburile care se află sub același patronat

Dan Șucu este singurul acționar român care , cât și . Afaceristul român a primit o lovitură importantă din partea FIFA.

Potrivit jurnaliștilor de la , se vor interzice transferurile între cluburile care se află sub același patronat, măsură care îl vizează în mod direct pe patronul celor de la Genoa și Rapid.

Obiectivul este acela de a preveni concurența pe piața internă dintre cluburile controlate de același grup de afaceri, precum și de a încuraja contractele pe termen lung și de a asigura o mai mare stabilitate pentru jucători.

FIFA își propune, de asemenea, să prevină monopolizarea jucătorilor de către un singur club. În ultimii ani, FIFA a limitat cumpărarea și vânzarea de jucători în cadrul societăților holding.

Acest lucru se reflectă în Regulamentul privind statutul și transferul jucătorilor. Articolul 10 stabilește că un club poate împrumuta maximum șase jucători profesioniști și, în același timp, nu poate avea mai mult de șase jucători împrumutați în lotul său.

Scandal în grupul deținut de patronul celor de la Lyon

Săptămâna aceasta, a izbucnit un război în cadrul companiei Eagle Football Group, condusă de omul de afaceri John Textor: Botafogo a cerut 65 de milioane de euro de la Olympique Lyonnais pentru transferuri nefavorabile în cadrul conglomeratului.

Încă în faza grupelor, Crystal Palace a cerut eliminarea lui OL și a revendicat locul în Europa League, în detrimentul echipei franceze. Echipa engleză a depus un apel oficial la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) pentru a solicita participarea sa la Europa League din sezonul viitor.

Totuși, aceste grupuri nu afectează doar ecosistemul fotbalistic. Kroenke Sports & Entertainment, cu o evaluare de piață de 18,4 miliarde de dolari, este cel mai mare conglomerat sportiv. Deține Los Angeles Rams din Liga Națională de Fotbal (NFL), Denver Nuggets din Asociația Națională de Baschet (NBA), Colorado Avalanche din Liga Națională de Hochei (NHL), Colorado Rapids din Major League Soccer (MLS) și Arsenal din Premier League.

Următorul pe listă este Fenway Sports Group, cu o evaluare de 13,1 miliarde de dolari, cunoscut pentru deținerea echipelor Boston Red Sox din Major League Baseball (MLB), Pittsburgh Penguins din NHL și Liverpool din Premier League. Modelul său de management a fost apreciat pentru capacitatea sa de a combina tradiția cu modernizarea, transformând Liverpool într-o forță sportivă și comercială.