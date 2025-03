Lovitură pentru Dan Șucu! Rapid va juca fără spectatori meciul cu U Craiova: derby-ul cu FCSB le-a fost fatal giuleștenilor! Prima reacție a clubului. „Nu e normal”

Probleme pentru giuleșteni înaintea începerii playoff-ului Superligii României. Ultrașii creează din nou probleme pentru clubul patronat de Dan Șucu. Rapid va juca primul meci de pe teren fără spectatori.

Update: Victor Angelescu: „Nu e normal. Urmează cele mai importante meciuri. E un mare minus pentru noi”

Victor Angelescu a comentat decizia Comisiei de Disciplină de a sancționa clubul giuleștean cu un meci fără suporteri în tribune. Oficialul se aștepta la o astfel de pedeapsă și este de părere că acest lucru ar putea dăuna echipei.

„Mă așteptam să ne amendeze și să ne suspende terenul… Nu sunt neapărat fericit sau de acord, dar mă așteptam. 60 de mii de lei e amenda. În jur de 500 de mii de euro am plătit amenzi anul ăsta. Am tot luat și de la jandarmerie. Nu sunt doar amenzile venite de la federație. După meciul cu FCSB, am primit o amendă de 80 de mii de lei. Ai stricat gazonul, trebuie să plătești, trebuie să plătești scaunele rupte. Așa ajungi la 500 de mii de euro.

Eu am spus ce aveam de spus. Le-am spus în privat. Nu e o chestie pe care vreau să o vorbesc public. Fanii sunt foarte importanți pentru noi, dar, normal, nu suntem fericiți să jucăm fără aportul publicului. Nu cred că e nimeni fericit.

E o chestie pe care aș vrea să o menționez. Eu am vorbit cu ei, am avut discuții. Au spus că nu vor mai arunca. E greu. Sunt mulți. Stewarzii nu au camere la ei. E greu. Camerele de pe stadion nu sunt atât de performante. Sunt foarte mulți suporteri care vin cu cagule pe față. Nu știu dacă noi ar trebui să facem asta sau jandarmeria.

O să vedem ce vom putea face. Nu e normal. Urmează cele mai importante meciuri. E un mare minus pentru noi. Aș fi vrut să mai menționez că legea nu e chiar cea mai logică. Dacă îmi dai amenzi de 20 de mii de euro, de ce îmi mai închizi stadionul? Nu înțeleg. Nu a fost ceva ieșit din comun”, a explicat Victor Angelescu la Digi Sport.

Meciul dintre Rapid și Universitatea Craiova se joacă fără spectatori

Î , clubul giuleștean a fost sancționat drastic de comisia de disciplină. Echipa antrenată de Marius Șumudică va juca partida cu Universitatea Craiova fără spectatori în tribunele arenei din Giulești.

„Incidente – În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu măsura programării unui joc fără spectatori și cu penalitate sportivă de 60.000 lei”, se arată în comunicatul oficial emis de LPF.

Clubul Rapid a făcut anunțul pe contul oficial de social media. Decizia nu vine într-un moment tocmai bun.

„Partida Rapid – U. Craiova, de duminică, 30 martie, de la ora 20:30, se va juca fără spectatori, în urma deciziei Comisiei de Disciplină a FRF, din cauza sancțiunilor repetate primite, culminând cu evenimentele de la jocul cu FCSB din sezonul regulat”, au scris giuleștenii pe .

Reacții acide pe social media. „Mulțumim Peluza Nord!”

Nu este însă prima dată când Comisia de Disciplină sancționează clubul din Giulești. În acest sezon au fost mai multe partide în care echipa lui Marius Șumudică a jucat cu mai multe sectoare ale stadionului închise.

Fanii echipei nu au fost deloc mulțumiți la auzul acestei vești. Ei s-au plâns în comentarii pe social media de felul în care ultrașii pun bețe în roate echipei favorite. „Un mare rând de aplauze pentru toți cei care au contribuit la această performanță”. „Mulțumim Peluza Nord!”. „Felicitări personajelor care au reușit această performanță! Mă refer la cei care aruncă intenționat sau inconștient torțe și petarde pe terenul de joc” au fost doar o parte din reacții.