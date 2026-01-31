Sport

Lovitură pentru Dan Șucu: și-a pierdut mijlocașul de națională!

Lovitură importantă pentru Dan Șucu după ultimul rezultat al echipei sale. Cine este jucătorul de națională care s-a despărțit de clubul patronat de afaceristul român.
Mihai Dragomir
31.01.2026 | 13:25
Dan Șucu a mai primit o lovitură. Unde a plecat mijlocașul său de națională. Sursa Foto: Hepta.
Continuă veștile neplăcute pentru Dan Șucu la Genoa. După ultimul rezultat negativ înregistrat de echipa din Serie A, patronul român a mai încasat o lovitură. Cine este mijlocașul de națională care tocmai a plecat.

Una bună, alta rea, așa se poate spune despre veștile venite din partea echipelor lui Dan Șucu. Rapid zburdă în acest sezon de SuperLiga, luptând la titlu, în timp ce Genoa vrea să evite cu orice preț retorgradarea.

După un 2-3 dramatic pe terenul lui Lazio în etapa 23 din Serie A, patronul român a mai încasat o lovitură. Albert Grønbæk, mijlocașul central cu 8 meciuri în naționala Danemarcei, a fost rechemat de Rennes din împrumut și trimis în Germania, la Hamburg, în Bundesliga.

„Albert Grønbæk nu mai este jucător la Genoa , fiind împrumutat de la Rennes cu obligația de cumpărare sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții, care, în acest moment, nu vor fi îndeplinite. Acest lucru nu va fi valabil deoarece jucătorul danez s-a transferat oficial la clubul din Bundesliga Hamburg , unde se va reuni cu o altă veche cunoștință a clubului rossoblu, fundașul lateral Silvan Hefti. Transferul a fost oficializat de site-ul clubului german”, au notat italienii de la buoncalcioatutti.

Dan Șucu, la un pas de a mai pierde o vedetă. Două cluburi din Premier League se luptă pentru jucătorul de la Genoa

Genoa, deși nu excelează în campionat, are un lot în care se regăsesc fotbaliști ce au atras ochii celorlalte cluburi. Așa se face că Everton, dar și o altă formație din Premier League, ar putea să îl transfere în această iarnă pe Brooke Norton-Cuffy, fotbalist achiziționat de „grifoni” de la Arsenal în vara anului 2024 în schimbul a 2 milioane de euro.

Brooke Norton-Cuffy s-a născut în Londra și a început fotbalul la Chelsea. La vârsta de 10 ani, el a făcut pasul către rivala Arsenal, cu care a semnat primul contract de profesionist în 2021. Au urmat apoi împrumuturi la mai multe grupări din ligile inferioare din Anglia (Lincoln City, Rotherham United, Coventry City și Millwall), fără să apuce să debuteze pentru prima echipă a „tunarilor”.

