Lovitură pentru Daniel Pancu! Atacantul de la CFR Cluj ratează toate meciurile din luna decembrie!

CFR rămâne fără unul dintre cei mai experimentați fotbaliști din lot în luna decembrie. Islam Slimani, atacantul echipei din Gruia, a fost convocat la naționala Algeriei pentru Cupa Arabiei, care începe pe data de 1 decembrie și se încheie trei săptămâni mai târziu. Mai mult, vârful de 37 de ani ar putea prinde și Cupa Africii pe Națiuni.

Atacantul vrea cu orice preț să fie în formă maximă pentru a nu rata șansa de a juca la turneul final de anul viitor.

Planul atacantului pare că funcționează. Islam Slimani a fost convocat la Cupa Arabiei Saudite, care debutează la începutul lunii decembrie. Algeria este campioana en-titre și visează la un nou trofeu. Dacă ajunge până în ultimul act, Slimani nu va mai juca pentru CFR anul acesta.

„𝐈𝐒𝐋𝐀𝐌 𝐒𝐋𝐈𝐌𝐀𝐍𝐈 𝐏𝐄𝐍𝐓𝐑𝐔 𝐀𝐋𝐆𝐄𝐑𝐈𝐀!

Atacantul nostru, Islam Slimani, face parte din lotul Echipei Naționale a Algeriei A’ pentru Cupa Arabă FIFA, turneu care va lua startul la începutul lunii decembrie, în Qatar! 🏆

Mult succes, Islam”, a fost anunțul făcut de ardeleni pe rețelele de socializare.

Atacantul celor de la CFR, șanse mari să prindă lotul pentru Cupa Africii pe Națiuni

Mai mult, Islam Slimani ar putea prinde lotul Algeriei pentru Cupa Africii pe Națiuni. Naționala atacantului de la CFR Cluj a picat într-o grupă cu Sudan, Burkina Faso și Guinea Ecuatorială. Turneul se va încheia în ianuarie.

cu 47 de goluri marcate în cele 102 meciuri jucate. Vârful are deja în palmares o Cupă a Africii pe Națiuni, câștigată în anul 2019.

Programul CFR Cluj până la finalul anului

29.11: FC Argeș – CFR Cluj

04.12: Metaloglobus – CFR Cluj – Cupa României

07.12: Universitatea Craiova – CFR Cluj

12.12: Csíkszereda – CFR Cluj

19.12: Botoșani – CFR Cluj

Programul Algeriei în Cupa Arabiei

03.12: Algeria – Sudan / Libia

05.12: Bahrain / Djibouti – Algeria

09.12: Algeria – Iraq

11–12.12: Sferturi de finală

15.12: Semifinale

18.12: Finala

Programul Algeriei în Cupa Africii pe Națiuni