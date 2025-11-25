Sport

Lovitură pentru Daniel Pancu! Atacantul de la CFR Cluj ratează toate meciurile din luna decembrie!

Vedeta de la CFR Cluj nu mai joacă în Gruia până la finalul anului. Echipa din Ardeal a făcut anunțul prin intermediul rețelelor de socializare. „Mult succes”.
Alex Bodnariu
25.11.2025 | 17:43
Lovitura pentru Daniel Pancu Atacantul de la CFR Cluj rateaza toate meciurile din luna decembrie
ULTIMA ORĂ
CFR Cluj rămâne fără un jucător important pe final de an. Vestea pe care Pancu nu voia să o audă. foto: SportPictures
ADVERTISEMENT

CFR rămâne fără unul dintre cei mai experimentați fotbaliști din lot în luna decembrie. Islam Slimani, atacantul echipei din Gruia, a fost convocat la naționala Algeriei pentru Cupa Arabiei, care începe pe data de 1 decembrie și se încheie trei săptămâni mai târziu. Mai mult, vârful de 37 de ani ar putea prinde și Cupa Africii pe Națiuni.

Islam Slimani a fost convocat la naționala Algeriei pentru Cupa Arabiei. Ce înseamnă asta pentru CFR Cluj

Islam Slimani a semnat cu CFR Cluj pentru a prinde cât mai multe meciuri până la startul Cupei Mondiale. Atacantul vrea cu orice preț să fie în formă maximă pentru a nu rata șansa de a juca la turneul final de anul viitor.

ADVERTISEMENT

Planul atacantului pare că funcționează. Islam Slimani a fost convocat la Cupa Arabiei Saudite, care debutează la începutul lunii decembrie. Algeria este campioana en-titre și visează la un nou trofeu. Dacă ajunge până în ultimul act, Slimani nu va mai juca pentru CFR anul acesta.

„𝐈𝐒𝐋𝐀𝐌 𝐒𝐋𝐈𝐌𝐀𝐍𝐈 𝐏𝐄𝐍𝐓𝐑𝐔 𝐀𝐋𝐆𝐄𝐑𝐈𝐀!
Atacantul nostru, Islam Slimani, face parte din lotul Echipei Naționale a Algeriei A’ pentru Cupa Arabă FIFA, turneu care va lua startul la începutul lunii decembrie, în Qatar! 🏆
Mult succes, Islam”, a fost anunțul făcut de ardeleni pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui...
Digi24.ro
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB

ADVERTISEMENT
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde de euro, Țiriac a primit...
Digisport.ro
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde de euro, Țiriac a primit o ofertă ”ieșită din comun” și n-a stat pe gânduri: gratis!

Atacantul celor de la CFR, șanse mari să prindă lotul pentru Cupa Africii pe Națiuni

Mai mult, Islam Slimani ar putea prinde lotul Algeriei pentru Cupa Africii pe Națiuni. Naționala atacantului de la CFR Cluj a picat într-o grupă cu Sudan, Burkina Faso și Guinea Ecuatorială. Turneul se va încheia în ianuarie.

Islam Slimani este golgheterul all-time al naționalei Algeriei, cu 47 de goluri marcate în cele 102 meciuri jucate. Vârful are deja în palmares o Cupă a Africii pe Națiuni, câștigată în anul 2019.

ADVERTISEMENT

Programul CFR Cluj până la finalul anului

  • 29.11: FC Argeș – CFR Cluj
  • 04.12: Metaloglobus – CFR Cluj – Cupa României
  • 07.12: Universitatea Craiova – CFR Cluj
  • 12.12: Csíkszereda – CFR Cluj
  • 19.12: Botoșani – CFR Cluj

Programul Algeriei în Cupa Arabiei

  • 03.12: Algeria – Sudan / Libia
  • 05.12: Bahrain / Djibouti – Algeria
  • 09.12: Algeria – Iraq
  • 11–12.12: Sferturi de finală
  • 15.12: Semifinale
  • 18.12: Finala

Programul Algeriei în Cupa Africii pe Națiuni

  • 24.12.2025: Algeria – Sudan
  • 28.12.2025: Algeria – Burkina Faso
  • 31.12.2025: Guinea Ecuatorială – Algeria
  • 31.12.2025 – 06.01.2026: Optimi de finală
  • 09–10.01.2026: Sferturi de finală
  • 14.01.2026: Semifinale
  • 18.01.2026: Finala
Liga 2, live video etapa 14. Poli Iași – Chindia 0-0. Tibor Selymes...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 14. Poli Iași – Chindia 0-0. Tibor Selymes debutează pe banca gazdelor
Harry Kane a făcut anunțul înainte de super-meciul Arsenal – Bayern: „E puțin...
Fanatik
Harry Kane a făcut anunțul înainte de super-meciul Arsenal – Bayern: „E puțin probabil”
Afacerea care l-a îmbogățit pe Mihai Rotaru. Din ce face bani, de fapt,...
Fanatik
Afacerea care l-a îmbogățit pe Mihai Rotaru. Din ce face bani, de fapt, patronul Universității Craiova
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
BOMBĂ! Ofertă clară pentru Louis Munteanu: 6.000.000 €! Salariul uriaș pe care îl...
iamsport.ro
BOMBĂ! Ofertă clară pentru Louis Munteanu: 6.000.000 €! Salariul uriaș pe care îl cere jucătorul
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!