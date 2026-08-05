Sport

Lovitură pentru Daniele De Rossi! Rapid forțează un transfer de la Genoa!

Rapid negociază transferul unui mijlocaș central de la Genoa. Oficialul echipei din Giulești a confirmat în direct tratativele. „Există posibilitatea”.
Alex Bodnariu
05.08.2026 | 21:40
Lovitura pentru Daniele De Rossi Rapid forteaza un transfer de la Genoa
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Rapid a început bine sezonul de SuperLiga, însă oficialii din Giulești încearcă în continuare să întărească lotul. Victor Angelescu, președintele clubului, a declarat că există șanse mari ca, în perioada următoare, un jucător de la Genoa să semneze cu formația de sub Podul Grant.

Anunț de ultimă oră la Rapid! Un jucător de la Genoa este tot mai aproape de Giulești

Oficialul Rapidului a precizat, în direct, că se poartă negocieri între Genoa și Rapid pentru transferul unui mijlocaș central. Ambele cluburi sunt controlate de Dan Șucu, astfel că, în mod normal, discuțiile nu ar trebui să fie foarte complicate. Rămâne însă de văzut dacă Daniele De Rossi își va da acordul pentru mutare.

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„Există posibilitatea să mai vină un mijlocaș central de la Genoa până la finalul perioadei de transferuri. Sigur o să mai plece 1-2 jucători. A venit fundașul stânga, a venit atacantul și probabil vor pleca și alți jucători”, a declarat Victor Angelescu, în direct la Digi Sport.

Dan Șucu pregătește încă o mutare între Genoa și Rapid!

În presa din Italia a apărut informația că antrenorul principal al celor de la Genoa, Daniele De Rossi, ar fi nemulțumit de situația de la echipă. Investițiile în transferuri au lipsit, iar marți „grifonii” au fost umiliți într-un meci amical. Bournemouth s-a impus cu un neverosimil 10-1.

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Rămâne de văzut dacă Genoa îi va da sau nu drumul mijlocașului dorit de Rapid. Giuleștenii par să aibă nevoie de întăriri în linia mediană, deși în această vară în lot a ajuns și muntenegreanul Vladan Bubanja.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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