Sport

Lovitură pentru Farul Constanța înaintea duelului cu FCSB! Ioan Ovidiu Sabău joacă fără Alibec și Vînă, dar anunță: „Suntem bine”

Ioan Ovidiu Sabău este pregătit să dea piept cu FCSB, cu toate că recunoaște că are probleme de lot. FCSB - Farul va avea loc luni, 3 august, de la ora 21:30 pe stadionul „Arcul de Triumf”.
Flaviu Popa
02.08.2026 | 19:32
Lovitura pentru Farul Constanta inaintea duelului cu FCSB Ioan Ovidiu Sabau joaca fara Alibec si Vina dar anunta Suntem bine
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Ovidiu Ioan Sabau la startul meciului de fotbal dintre FC Universitatea Cluj si Farul Constanta, contand pentru Superliga Superbet, desfasurat pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, duminica 19 iulie 2026.
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De la Farul Constanța vor lipsi Ionuț Vînă și Denis Alibec, însă Ioan Ovidiu Sabău e convins că elevii săi pot face o figură frumoasă în fața celor de la FCSB. Asta, după ce bucureștenii s-au făcut de râs în Conference League contra letonilor de la FK Auda.

Farul nu se va baza pe Denis Alibec și Ionuț Vînă în meciul cu FCSB de luni, 3 august

„Ne așteaptă un meci greu, un adversar care are calitate, valoare, experiență. O echipă care își fixează în fiecare an câștigarea campionatului. Noi trebuie să arătăm mai bine ca și echipă, grup, față de cum am arătat în primele două jocuri. Vrem să câștigăm ceva, iar indiferent de rezultat trebuie să se vadă că începem să avem identitate, un stil de joc, jucătorii să joace ca o echipă.

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Ne vor lipsi doi jucători importanți, Alibec și Vînă, dar ceilalți jucătorii s-au pregătit foarte bine. În fața unui astfel de adversar trebuie să te organizezi foarte bine. Nu poți să te duci să joci cu FCSB și doar să te aperi, fără să le pui probleme”, și-a început discursul Ioan Ovidiu Sabău.

Tehnicianul Farului a comentat și înfrângerea celor de la FCSB în fața letonilor de la FK Auda, considerând că meciul s-a pierdut pentru că letonii au fost „mai pragmatici”. „Au fost surprinși de un adversar care a jucat mai mult pe calități individuale, jucătorii de forță, cu execuții în fața porții. Individual, jucătorii nu au fost peste cei de la FCSB, doar că au reușit să înscrie din ocaziile pe care le-au avut, o echipă mai pragmatică.

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Ne-am pregătit foarte bine, avem deja o victorie, știm foarte bine punctele forte și minusurile. Cred, ca nivel de pregătire, suntem bine, avem și jucătorii tineri care anul trecut nu au fost titulari, dar anul acesta au început să fie mai responsabili, să își asume”, a completat Ioan Ovidiu Sabău.

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Denis Alibec ar putea absenta de pe teren pe termen lung, mai multe săptămâni

Vestea proastă pentru fanii celor de la Farul poate fi absența pe termen lung a lui Denis Alibec, jucător care trebuie să aibă mare grijă cum se va recupera în aceste săptâmâni pentru a nu risca o recidivă care să-l țină departe de gazon toată vara. „E greu să aproximezi când o să revină Alibec, dar din ce am vorbit cu mediul, am vorbit și cu el dimineață, dar probabil 2 săptămâni.

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A început să alerge ușor, depinde de cum va reacționa piciorul când va face un antrenament de viteză, de intensitate. Nu a fost o accidentare ușoară, o leziune musculară, trebuie să fim atenți să nu recidiveze și să rateze perioada de toamnă”, a concluzionat Ioan Ovidiu Sabău.

Valentin Țicu, fotbalist de bază la Farul Constanța, recunoaște că atmosfera este proastă în vestiarul celor de la FCSB, însă nu dorește să comenteze prea mult acest subiect și, de ce nu, să profite de o eventuală degringoladă.

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„Întâlnim un adversar cu o calitate foarte bună, ne așteaptă un meci dificil, dar eu consider că am avut o săptămână foarte bună la antrenamente și suntem pregătiți 100% pentru acest meci. Nu ne interesează de atmosfera de la ei. Au problemelor, știu mai bine ce și cum. Pe noi ne interesează doar echipa noastră, să ne pregătim bine, să câștigăm fiecare meci”, a declarat Țicu.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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