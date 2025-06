Lovitură pentru FC Argeș! Omul cu banii pleacă de la echipă: „Nu mi-a adus nimic bun”

FC Argeș revine după 3 ani în SuperLiga României! Piteștenii au obținut promovarea directă din play-off-ul ligii secunde și se pregătesc să dea piept din nou cu cele mai importante formații din fotbalul nostru. Deși au avut doar motive de bucurie în ultimul timp, conducătorii clubului au primit o lovitură grea înainte de startul noului sezon.

Viorel Tudose nu mai este sponsorul principal de la FC Argeș

. Cu mai puțin de o lună înainte ca să înceapă, Viorel Tudose, sponsorul principal al piteștenilor, a anunțat că nu se va mai implica financiar la club.

În ultimele meciuri ale lui FC Argeș au fost scandări împotriva Getica 95, firma lui Viorel Tudose. Omul de afaceri a transmis că brandul va fi retras de pe tricoul de joc, iar orice fel de finanțare s-a încheiat din data de 15 iunie. SuperLiga va începe în weekend-ul 12-13 iulie, iar formația din Pitești trebuie să găsească în cel mai scurt timp un nou finanțator.

„Nu mai am nicio legătură cu FC Argeș din data de 15 iunie. Nu vreau să comentez. Consider că este mult mai bine să nu mă mai implic la FC Argeș.

Nu mi-a adus nimic bun, mai ales relația cu suporterii, coordonată de o persoană din județul Argeș căreia probabil că nu-i place implicarea mea acolo.

„Este o retragere care mă doare, pentru că am investit mult suflet”

Și am avut un grup, un anumit grup de suporteri, dar trebuie să știți că sunt și suporteri care mă plac… O anumită persoană din județul Argeș, din orașul Pitești, a coordonat o anumită relație cu un grup de suporteri cu mine și am decis că nu mai are rost să continui la FC Argeș.

Și este o retragere care mă doare, pentru că am investit, pe lângă bani, și nu consider că banii sunt importanți, mult suflet ținând cu FC Argeș. Am investit sufletește foarte mult.

Partea financiară nici nu o pun în calcul, sunt unul dintre puțini oameni, dacă nu singurul, care nu am împrumutat, să zic așa, un club de fotbal, doar am dat bani ca el să funcționeze. Dar câteodată este bine să spui stop, chit că din punct de vedere emoțional este greu să te retragi de acolo, de la echipa la care ții de la 4 ani.

Eu voi ține în continuare cu FC Argeș, voi rămâne suporterul necondiționat al lui FC Argeș, dar nu mai pot continua la FC Argeș după ultimele evenimente”, a declarat Viorel Tudose, conform .