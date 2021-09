Lovitură pentru FCSB! Echipa lui Gigi Becali, la un pas să piardă o sumă imensă!

După problemele uriașe de lot ale lui , care a pierdut nu mai puțin de cinci dintre cei mai buni jucători ai echipei, FCSB întâmpină acum și obstacole financiare.

Veștile proaste vin exact înainte de derby-ul cu Dinamo din etapa a-8-a din Liga 1, iar situația îl va înfuria la culme pe Gigi Becali.

Sponsorul principal al FCSB, aproape de faliment! Gigi Becali poate pierde 1,5 milioane de euro

City Insurance, sponsorul oficial al echipei lui , este la un pas de intrarea în faliment, conform . Pentru a evita acest lucru, acționarul minoritar i3CP HOLDING BV ar fi trebuit să vireze în conturile companiei 150 de milioane de euro în vederea unei măriri de capital, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Astfel, procedura de intrare în faliment a cunoscutei companii de asigurări ar putea demara în orice moment, iar FCSB poate pierde contractul de sponsorizare de 1,5 milioane de euro.

La finalul lui august, Cristian Roșu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, atrăgea atenția asupra a ceea ce se va întâmpla dacă acea sumă nu va intra în conturile firmei: „Dacă banii promiși nu intră în conturile companiei, aplicăm prevederile legale, adică declanșăm procedura retragerii autorizației de funcționare și intrarea în faliment”.

Cum și când a devenit City Insurance sponsorul principal al FCSB

După ce FCSB a cucerit titlul în 2013, Gigi Becali a fost condamnat la închisoare în urma „Dosarului Valiza” pentru recompensa de 1,7 milioane de euro oferită celor de la Universitatea Cluj pentru a o opri pe CFR Cluj din drumul spre titlu în 2008.

Odată intrat la închisoare, Andrei Hrebenciuc, fiul lui Viorel Hrebenciuc, a reușit să îi convingă pe cei de la City Insurance să investească la FCSB și se devină sponsorul oficial al echipei.

City Insurance nu numai că a continuat să fie sponsorul echipei și din vara lui 2018, dar a plusat cu 100.000 de euro la contract pentru ca Felipe Teixeira să continue la FCSB, chiar dacă portughezul nu mai era în grațiile patronului Gigi Becali, iar jucătorului i-a fost de asemenea prelungit contractul cu un an.

Cine dirijează din umbră City Insurance

Biserica Ortodoxă a Greciei este cea care se spune că ar sta în spatele unui fond de investiții care a preluat relativ recent City Insurance.

„Știu doar că au vândut, dar nu știam la cine. Nu am treabă cu afacerile lor. Mie mi s-a spus că se vinde și am fost întrebat dacă vreau să reînnoim contractul. Aveam până în 2022, au zis să facem până în 2025. Am zis da. În rest nu cunosc, ce fac, mă bag în afacerile oamenilor?”, spunea Gigi Becali în luna aprilie.

Astfel, FCSB ar putea rămâne cu cel de-al doilea sponsor al echipei, casa de pariuri Betano, de la care Gigi Becali primește anual 800.000 de euro. Prin urmare, FCSB ar putea pierde nu mai puțin de șase milioane de euro, ținând că de faptul că acest contract cu City Insurance fusese prelungit până în 2025.