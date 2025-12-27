Lovitură pentru FCSB?! Florin Tănase ar putea pleca în această iarnă: „Un transfer foarte bun”

ADVERTISEMENT

Deși FCSB a avut rezultate dezamăgitoare în prima parte a sezonului, Florin Tănase a avut realizări importante, fiind golgheterul echipei în toate competițiile, cu 11 reușite și 4 pase decisive. Impresarul fotbalistului, Florin Vulturar, a dezvăluit că acesta s-ar putea transfera în străinătate în această iarnă.

Florin Tănase, transfer în străinătate în ianuarie? Ce a declarat impresarul fotbalistului

Florin Tănase a revenit la FCSB în vara anului trecut după doi ani petrecuți în țările arabe, iar internaționalul român are din nou oportunitatea unui transfer în străinătate. Echipe din zona arabă ar fi pus deja ofertele pe masă, conform .

„Florin Tănase este un jucător de care mă întreabă foarte multă lume. Cu realizările pe care le-a avut în acest an, eu zic că poate să prindă un transfer foarte bun în străinătate în această perioadă de mercato”, a declarat agentul Florin Vulturar. Contractul actual al lui Florin Tănase cu FCSB expiră în vara anului viitor, fotbalistul având un salariu lunar de 30.000 de euro.

Ce realizări a avut Florin Tănase în străinătate

Florin Tănase a avut două experiențe în străinătate, ambele în țările arabe. În 2022, Al Jazira, grupare din Emiratele Arabe Unite, plătea 3 milioane de euro celor de la FCSB în schimbul fotbalistului, care a înscris 6 goluri și a oferit 3 pase decisive în 24 de partide.

În 2023, Tănase se transfera la Al Okhdood, formație din prima ligă a Arabiei Saudite. Pentru această grupare a evoluat în 25 de meciuri, marcând 2 goluri și oferind 3 „assist”-uri înainte de a reveni la FCSB în vara anului trecut.

Florin Tănase a vorbit despre lupta pentru play-off

Prezent la , unde , Florin Tănase a vorbit despre lupta pentru calificarea în play-off. „Nu ne așteptam să pierdem atâtea meciuri în această jumătate de sezon, în vară ne-am reunit cu alte gânduri.

Dar, știm că avem jucători de valoare în echipă, cred că ne lipsește încrederea. Odată cu încrederea, vor veni și rezultatele. La fotbal se poate întâmpla orice, trebuie să fim atenți, dar eu cred că nu se pune problema să nu prindem play-off-ul”, a afirmat „decarul” FCSB-ului.