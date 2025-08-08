Lovitură pentru FCSB! Preferatul lui Gigi Becali ar putea rata returul cu Drita: „Dacă îți arăt piciorul…”

Juri Cisotti a fost înlocuit de Elias Charalambous în minutul 68 al partidei . Fotbalistul italian a acuzat probleme medicale la gleznă, iar Mihai Stoica a lămurit situația sa, înaintea returului din Kosovo.

ADVERTISEMENT

Juri Cisotti, incert pentru returul cu Drita, din Europa League

în cea de-a doua manșă a dublei cu Drita, din turul trei preliminar al UEFA Europa League. Victoria de la București a fost una importantă pentru gruparea roș-albastră, dar care nu garantează calificarea.

„Elevii” lui Elias Charalambous au revenit de la 0-2 în acest joc și au trecut la conducerea partidei în prelungiri, când .

ADVERTISEMENT

Cisotti a fost înlocuit de Dennis Politic în minutul 68, iar fotbalistul venit de la Dinamo a scos penalty-ul din care campioana României s-a impus la finalul celor 90 de minute. Mihai Stoica a spus cum se prezintă italianul Cisotti.

„Cisotti care e în scădere are și el o problemă. Dacă îți arăt piciorul… Sperăm să fie joi. (n.r. – E entorsă?) Da… De la gleznă i s-a dus spre metatars.

ADVERTISEMENT

Excelentă și reintrarea lui Edjouma în echipă. Și e un jucător care pare foarte serios și care ne poate ajuta, a declarat Mihai Stoica la .

ADVERTISEMENT

Juri Cisotti, lăudat pentru evoluțiile solide la FCSB

Juri Cisotti este unul dintre preferații patronului Gigi Becali. Mijlocașul italian l-a înlocuit cu brio pe Darius Olaru, care a lipsit în a doua jumătate a sezonului trecut și și-a câștigat locul de titular în echipă.

ADVERTISEMENT

Meciul cu Drita a fost cel cu numărul 30 pentru Cisotti la FCSB. El a marcat șase goluri și a oferit nu mai puțin de opt pase decisive. 200.000 de euro a costat transferul lui Cisotti.