Sport

Lovitură pentru FCSB! Preferatul lui Gigi Becali ar putea rata returul cu Drita: „Dacă îți arăt piciorul…”

FCSB va avea parte de un retur dificil în Kosovo contra celor de la Drita. Ce a declarat Mihai Stoica legat de problema medicală a lui Juri Cisotti.
Daniel Işvanca
08.08.2025 | 21:53
Lovitura pentru FCSB Preferatul lui Gigi Becali ar putea rata returul cu Drita Daca iti arat piciorul
ULTIMA ORĂ
5. Mihai Stoica, anunț de ultimă oră despre Juri Cisotti: „Dacă îți arăt piciorul..”. Foto: sport.pictures.eu.

Juri Cisotti a fost înlocuit de Elias Charalambous în minutul 68 al partidei câștigate de FCSB cu Drita, scor 3-2. Fotbalistul italian a acuzat probleme medicale la gleznă, iar Mihai Stoica a lămurit situația sa, înaintea returului din Kosovo.

ADVERTISEMENT

Juri Cisotti, incert pentru returul cu Drita, din Europa League

FCSB va avea de înfruntat un infern la Priștina în cea de-a doua manșă a dublei cu Drita, din turul trei preliminar al UEFA Europa League. Victoria de la București a fost una importantă pentru gruparea roș-albastră, dar care nu garantează calificarea.

„Elevii” lui Elias Charalambous au revenit de la 0-2 în acest joc și au trecut la conducerea partidei în prelungiri, când Daniel Bîrligea a transformat o lovitură de la 11 metri.

ADVERTISEMENT

Cisotti a fost înlocuit de Dennis Politic în minutul 68, iar fotbalistul venit de la Dinamo a scos penalty-ul din care campioana României s-a impus la finalul celor 90 de minute. Mihai Stoica a spus cum se prezintă italianul Cisotti.

„Cisotti care e în scădere are și el o problemă. Dacă îți arăt piciorul… Sperăm să fie joi. (n.r. – E entorsă?) Da… De la gleznă i s-a dus spre metatars.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin...
Digi24.ro
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)

Excelentă și reintrarea lui Edjouma în echipă. Și e un jucător care pare foarte serios și care ne poate ajuta, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat...
Digisport.ro
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet

Juri Cisotti, lăudat pentru evoluțiile solide la FCSB

Juri Cisotti este unul dintre preferații patronului Gigi Becali. Mijlocașul italian l-a înlocuit cu brio pe Darius Olaru, care a lipsit în a doua jumătate a sezonului trecut și și-a câștigat locul de titular în echipă.

ADVERTISEMENT

Meciul cu Drita a fost cel cu numărul 30 pentru Cisotti la FCSB. El a marcat șase goluri și a oferit nu mai puțin de opt pase decisive. 200.000 de euro a costat transferul lui Cisotti.

1,75 este cota BETANO pentru pronosticul ”Peste 2,5 goluri” la meciul Drita - FCSB
AS Monaco – Inter Milano 1-0, live video, meci amical de lux. Calhanoglu,...
Fanatik
AS Monaco – Inter Milano 1-0, live video, meci amical de lux. Calhanoglu, eliminat după o intrare dură
Alexandru Băluță a semnat! Mihai Stoica a făcut anunțul în direct
Fanatik
Alexandru Băluță a semnat! Mihai Stoica a făcut anunțul în direct
Dennis Man, transfer șoc anunțat de Fabrizio Romano! Mutarea este ca și făcută....
Fanatik
Dennis Man, transfer șoc anunțat de Fabrizio Romano! Mutarea este ca și făcută. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
Parteneri
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Balaci: 'Multă lume...
iamsport.ro
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Balaci: 'Multă lume nu știe, dar sunt însurat. Soția mea e frumoasă și deșteaptă'
„Dimineața concuram, iar seara aveam 5 clienți!
gsp.ro
„Dimineața concuram, iar seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
Digisport.ro
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
Un fermier a săpat în grădina sa și a dat peste o comoară...
gsp.ro
Un fermier a săpat în grădina sa și a dat peste o comoară de 150 de tone de aur! Incredibil ce a urmat
Cinci scenarii pentru încheierea războiul Rusia-Ucraina. Niciunul nu este favorabil Kievului
Libertatea.ro
Cinci scenarii pentru încheierea războiul Rusia-Ucraina. Niciunul nu este favorabil Kievului
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns...
Clever Media
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!