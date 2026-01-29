Lovitură pentru Florin Tănase înainte de FCSB – Fenerbahce. Ce se întâmplă cu vedeta campioanei. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Jocul celor de la FCSB suferă, iar mulți pun aceste probleme pe seama absenței lui Florin Tănase, golgheterul echipei, care nu a fost pe teren la ultimele două partide, cu Dinamo Zagreb, 1-4, și cu CFR Cluj, 1-4, ambele pierdute.

Florin Tănase nu va juca în meciul dintre FCSB și Fenerbahce. Când e așteptat să revină pe teren

Fotbalistul piteștean , dezvăluite în exclusivitate de FANATIK, și s-a dus în Serbia, la celebrul vraci, Marijana Kovacevic, pentru a se trata și a reveni pe teren cât mai repede. Inițial s-a vorbit despre o absență a sa de minim 3 săptămâni, poate chiar o lună, însă veștile sunt îmbucurătoare.

După tratamentul pe care l-a făcut în Serbia, FANATIK a aflat că Florin Tănase e așteptat să joace pentru FCSB în duelul următor, din SuperLiga, contra celor de la Csikszereda, partidă care este programată pentru ziua de duminică, 1 februarie, de la ora 20:00. Totuși, acesta nu va putea să joace în meciul din această seară, , chiar dacă se simte bine și s-a refăcut după accidentare.

Cum decurge recuperarea lui Florin Tănase, jucătorul FCSB-ului care s-a rupt înainte de duelul cu Dinamo Zagreb din Europa League

Florin Tănase a mers în Serbia de sâmbătă, acolo unde a stat până miercuri și a făcut mai multe ședințe de recuperare cu Marijana Kovacevic. Astăzi, în ziua partidei cu Fenerbahce, s-a întors în București și a făcut antrenament normal, iar totul a decurs fără probleme sau dureri pentru jucătorul FCSB-ului.

Dacă lucrurile vor decurge la fel și în următoarele zile, înainte de duelul cu Csikszereda, atunci Tănase va fi unul dintre cei ce vor juca împotriva echipei din Miercurea Ciuc, un meci pe care trupa bucureșteană este obligată să-l câștige dacă mai speră la calificarea în play-off.

Impactul lui Florin Tănase în jocul celor de la FCSB în acest sezon

Florin Tănase a revenit în tricoul celor de la FCSB în vara anului 2024, după ce a avut două aventuri în țările arabe, iar jucătorul crescut la Academia Hagi a început imediat să aibă evoluții bune, ca și când nu a fost plecat vreo secundă în afară.

Actuala stagiune a dovedit că impactul său este unul incontestabil. În 22 de meciuri de SuperLiga, Tănase a marcat de 10 ori și a oferit 4 pase decisive, asta în condițiile în care a jucat pe mai multe posturi, fie la mijlocul terenului, fie în zona de atac.

