Lovitură pentru FRF! Câți bani a încasat din bilete la România – Polonia

ADVERTISEMENT

Federația Română de fotbal dă lovitura pe final de an. FRF a încasat 600.000 de euro din vânzarea biletelor la România – Polonia, ultima partidă a anului pentru echipa națională.

FRF, 600.000 de euro din bilete la România – Polonia

, disputat sâmbătă, 14 noiembrie, de la 21:45, pe Arena Națională, și încheiat cu victoria tricolorilor, scor 2-1, a fost la mare căutare în rândul suporterilor. FRF a anunțat oficial că peste 45.000 de suporteri au fost prezenți pentru a-i încuraja pe Gică Hagi și jucătorii săi în duelul cu formația condusă de Robert Lewandowski. Mai exact, 45.827. Cele patru înfrângeri înregistrate în Liga Națiunilor, 1-2 și 0-1 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia, și 0-6 cu Polonia, nu au umbrit .

ADVERTISEMENT

Această emulație uriașă vine cu o veste bună pentru Federația Română de Fotbal. Cu o medie a prețului unui bilet de 65 RON, instituția condusă de Răzvan Burleanu a câștigat aproximativ 600.000 de euro pentru cele peste 45.000 de tichete vândute pentru meciul de pe cel mai mare stadion al țării.

Interesul suporterilor a contribuit la obținerea acestei sume, care ar putea fi chiar mai mare, în funcție de numărul total de bilete vândute și de categoriile alese. FRF anunțase oficial, cu mai puțin de 36 de ore înainte de meci, că mai sunt mai puțin de 10.000 de tichete pentru duelul cu Polonia din Liga Națiunilor.

ADVERTISEMENT

Cât au costat biletele la România – Polonia

Suporterii care au urmărit de pe Arena Națională ultimul meci al „tricolorilor” pe teren propriu din acest an au avut la dispoziție bilete pentru mai multe categorii de preț. Cele mai accesibile tichete pentru adulți au costat 50 de lei, la categoria 4, în timp ce la categoria 3 prețul a fost de 60 de lei. Pentru un loc la categoria 2, fanii au plătit 90 de lei, iar la categoria 1, care a inclus zonele centrale ale tribunelor, prețul a ajuns la 130 de lei.

ADVERTISEMENT

Cei care au ales să urmărească duelul din zonele VIP au avut de scos din buzunar sume considerabil mai mari: 500 de lei pentru VIP Albastru și 650 de lei pentru VIP Roșu. Cu o zi înaintea confruntării, ambele categorii figurau ca epuizate pe platforma oficială de ticketing a Federației Române de Fotbal. Nici la categoria 1 nu mai erau disponibile bilete, însă suporterii mai puteau cumpăra locuri la celelalte trei categorii, în limita disponibilității.

ADVERTISEMENT

FRF a pregătit și prețuri speciale pentru copiii și tinerii care au dorit să încurajeze naționala lui Gheorghe Hagi. Cei care nu împliniseră 15 ani au beneficiat de bilete la 10 lei în sectoarele Family Zone, amenajate la tribunele 1 și 2, iar tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani au putut achiziționa tichete la 30 de lei, în categoriile eligibile. Comenzile obișnuite au putut include maximum patru bilete, în timp ce pentru Family Zone limita a crescut la cinci, cu condiția ca cel puțin unul să fie destinat unui copil sub 15 ani, potrivit site-ului oficial al Federației Române de Fotbal.