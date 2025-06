Lovitură pentru George Simion! Claudiu Târziu lansează ACT și face anunțul momentului: „AUR s-a autoizolat, SOS și POT sunt în disoluție”

Claudiu Târziu își face propriul partid, ACT (Acțiunea Conservatoare), formațiune ce s-ar putea să rupă AUR-ul lui George Simion în două. Politicianul a făcut o analiză pentru FANATIK, în exclusivitate, despre soarta mișcării suveraniste din România, lansând un semnal de alarmă pentru oamenii din jurul lui Simion.

Claudiu Târziu lansează ACT. Risc de rupere în AUR? Ce spune parlamentarul despre George Simion

Claudiu Târziu a plecat cu surle și trâmbițe din AUR, partidul pe care l-a format împreună cu George Simion. Parlamentarul a luat deja câteva figuri importante din echipa lui Simion, Antonio Andrușceac, Robert Alecu, dar și pe eurodeputatul Șerban-Dimitrie Sturdza.

ADVERTISEMENT

Târziu va lansa, oficial, ACT, sâmbătă, 21 iunie 2025, la ora 14:00, în Fostul jurnalist și activist civic în zona ultraconservatoare a mărturisit că are planuri serioase de viitor și că dorește ca noul partid de pe piața politică să ajungă să guverneze în urma alegerilor care vor avea loc în anul 2028.

Întrebat cu ce alte formațiuni politice din Europa s-ar putea compara, Târziu ne-a zis că mai degrabă ideea se concretizează în jurul formațiunilor de tip PiS din Polonia sau cea care a dus-o pe Georgia Meloni în fruntea guvernului italian.

ADVERTISEMENT

Târziu: „M-am despărțit de AUR pentru că a devenit un partid populist de stânga”

Claudiu Târziu spune că îi așteaptă și pe ceilalți membri ai AUR să i se alăture, evident cu condiția să respecte principiile în jurul cărora se creează acest nou partid. „Eticheta de suveranism acoperă grupări foarte diferite între ele, de la cele populiste de dreapta până la populiste de stânga. De fapt, ele sunt niște partide naționaliste, cu diferite tușe, dar tușe foarte groase. Eu m-am despărțit de AUR pentru că a devenit un partid populist de stânga, el fiind pornit de mine și de Simion ca un partid conservator de dreapta. Eu nu fac decât să îmi continui drumul pe care l-am început în zona civică, de a pune în lucrare niște valori, cele patru pe care am construit și doctrina AUR.

Printre colegii care vin în ACT se numără Antonio Andrușceac, actualul deputat de Bacău Robert Alecu, care a fost vicepreședinte al AUR până acum două luni, când a plecat odată cu mine. De asemenea, principele Șerban Dimitrie Sturdza, care este și europarlamentar. Ne urmărim scopurile politice care țintesc propășirea națiunii, nu vrem să facem decât ce așteaptă românii, să avem afirmare în lume, să ne placă tuturor să trăim în această țară, să se întoarcă românii plecați peste granițe după o pâine decentă.

ADVERTISEMENT

Cu ce partide poate fi asemănat ACT: „Nu ne-am compara cu creștin-democrații germani”

Noi suntem de dreapta asumați, conservator din punct de vedere social și cultural. Nu ne-am compara cu creștin-democrații germani, ci mai degrabă cu PiS din Polonia sau Fratelli d’Italia, sau cu partidul lui Marion Marechal din Franța. E nevoie de reformă în statele din care facem parte. Avem nevoie de reforme de la educație până la administrație. Avem nevoie de școli în care să intre copii obișnuiți și să iasă oameni cu caractere puternice pentru a putea practica o meserie și posibilitatea de a continua studiile la un alt nivel pentru a-și face o carieră. Vedem un stat care gâfâie, căci sunt multe unități administrativ-teritoriale care nu se pot întreține.

ADVERTISEMENT

Avem schița unui proiect de țară cu orizont 2050, ne-am luat deviza „România puternică”, vrem o țară puternică din punct de vedere economic, capabilă să se apere singure, să jucăm un rol important la nivelul politicii externe, să putem impune un mod simetric de acțiune în plan externe”, și-a dezvăluit Claudiu Târziu planurile, în exclusivitate, pentru FANATIK.

În continuare, Târziu spune că nu e exclus ca ACT să reprezinte, pe măsura trecerii timpului, drept principalul partid de opoziție, având în vedere faptul că AUR și George Simion nu mai sunt atât de vizibili după rezultate alegerilor prezidențiale, aliatul lui Călin Georgescu plecând imediat în străinătate în urma turului de scrutin din 18 mai, în Austria, apoi în Polonia, unde l-a susținut pe Karol Nawrocki, câștigătorul prezidențialelor de acolo.

Claudiu Târziu, previziuni sumbre pentru SOS, POT și AUR: „Stare de disoluție avansată”

Târziu face, în același timp, o previziune sumbră cu privire la grupurile parlamentare POT și SOS, cărora li s-ar putea cânta prohodul în cel mult un an. Nici soarta AUR nu o vede roz.

„În măsura în care reușim să constituim grupuri parlamentare, putem fi un partid de opoziție serios. Nu ne facem planuri pe termen scurt, ne ambiționăm să câștigăm alegerile din 2028 și să guvernăm pentru mai multe legislaturi. Nu tragem de mânecă pe nimeni, nu facem lucruri ca să obținem o opoziție astăzi. Revenind la situația opoziției, este dramatică. Două dintre partidele de opoziție, SOS și POT sunt într-o stare de disoluție avansată și, în opinia mea, ele nu vor mai avea grupuri parlamentare în cel mult un an.

POT nu mai are, din câte știu, la Senat, și va avea aceeași soartă și la Camera Deputaților. Nici SOS nu se simte prea bine, au și probleme de ordin intern, sunt atacate și din afară de către cei care au frâiele guvernării. AUR e într-o situație la fel de ingrată, pentru că nu mai are un proiect politic. Singurul proiect politic pe care l-au avut a fost George Simion președinte. Au ratat acest proiect și nu s-au mai gândit să elaboreze un alt proiect pentru legislatura în curs. Am atras atenția și când eram în partid.

„AUR și-a epuizat posibilitățile de a se constitui ca principal partid de opoziție”

Nu critic acum pentru că m-aș afla în concurență cu ei, nu consider că sunt în concurență cu AUR, pentru că facem o altfel de politică. AUR și-a epuizat posibilitățile de a se constitui ca principalul partid de opoziție, vorbesc despre o opoziție eficientă. Nu au înțeles colegii că este vitală unificarea opoziției dacă nu sub același steag și sub aceeași denumire, măcar în jurul unor obiective precise, cu termene clare, care să fie urmărite împreună de toate cele trei partide numite suveraniste. Nu s-au făcut eforturi, iar acum e tardiv.

Toate cele trei partide sunt într-o stare mai avansată sau mai puțin avansată de disoluție. Și AUR va avea probleme, căci nu are un leadership care să îi asigure succesul. Și-a pierdut inspirația. Electoratul a dat toate semnalele din care reiese că nu mai e satisfăcut doar de o politică a protestului, ci vrea o politică de natură constructivă prin care să se propună soluții la problemele actuale”, a adăugat Cristian Târziu.

În final, ne-a spus că va pierde multă susținere dacă nu renunță la politica protestelor. Târziu nu crede în povestea anticipatelor, cu care Simion își ține electoratul aproape, promițându-le că ar putea ajunge la guvernare mai repede de 2028. În opinia lui Târziu, anticipatele sunt imposibile.

Claudiu Târziu nu crede în anticipatele la care visează George Simion: „E doar o poveste”

„AUR va pierde și din partid și din susținători, și din militanți în timpul care urmează. Eu nu fac ceva pentru asta, dar constat, pentru că am această capacitate de a analiza ce se întâmplă pe scena politică. Doar observ cu obiectivitate. Sigur, aflându-se la 20% reprezentativitate în Parlamentul României, te-ai aștepta ca AUR să aibă o altfel de poziționare publică, una care să conteze.

Prin felul în care a știut să facă politică, AUR s-a autoizolat. Astăzi, este sub un puternic cordon sanitar, nimeni nu vrea să stea de vorbă cu partidul în țară și nu va avea acces la guvernare. Povestea pe care o spune acum George Simion pentru a-i motiva pe militanți cum că urmează alegeri anticipate e doar o poveste.

„AUR nu poate să livreze nimic”

Nu vor fi alegeri anticipate din motive absolut evidente: unele țin de prevederile constituționale, altele de slăbiciunile umane. Știm foarte bine că partidele aflate la putere sunt în deficit de imagine și sprijin popular și nu ar accepta vreodată alegeri anticipate. Nu ar trânti niște guverne ca să ajungem la dizolvarea Parlamentului. Opoziția e slabă, e dezbinată și nu ar avea voturile necesare chiar dacă ar fi într-o altă situație, dacă ar fi unită și activă.

Alegerile anticipate sunt o poveste, AUR are 20% din Parlament, dar nu poate să livreze nimic, iar oamenii vor deveni nerăbdători să vadă ceva de la acest partid. Eu nu cred că vor face, așa cum îi cunosc și văd că se mișcă de la o vreme încoace. E cinstit să vorbim direct, oamenii să știu exact care e starea politicii românești”, ne-a spus Claudiu Târziu.