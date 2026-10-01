Sport

Lovitură pentru Gică Hagi cu o zi înaintea meciului contra Poloniei: Louis Munteanu, OUT!

Louis Munteanu a devenit indisponibil pentru următoarele jocuri ale echipei naționale. Vestea neplăcută pentru Gică Hagi chiar înaintea meciului din deplasare cu Polonia.
Mihai Dragomir
01.10.2026 | 10:34
Lovitura pentru Gica Hagi cu o zi inaintea meciului contra Poloniei Louis Munteanu OUT
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Louis Munteanu, OUT cu Polonia și Suedia. Veste neplăcută pentru Gică Hagi la echipa națională. Foto: Sport Pictures.
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România va juca vineri seară în deplasare cu Polonia, însă Gică Hagi a primit o nouă veste neplăcută. „Regele” nu se va putea baza în atac pe Louis Munteanu. Ce s-a întâmplat cu tânărul atacant de la DC United.

Louis Munteanu, indisponibil pentru meciurile cu Polonia și Suedia

După eșecurile cu Suedia (1-2) și Bosnia Herțegovina (2-4), duelul cu Polonia este unul extrem de important pentru naționala României. Întâlnirea programată vineri, 2 octombrie, de la ora 21:45, la Varșovia a fost precedată, deja, de un anunț neplăcut pentru Gică Hagi. Mai exact, Louis Munteanu a suferit o entorsă de gleznă și va rata confruntarea contra polonezilor, dar și returul cu Suedia de la București.

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„Louis Munteanu, indisponibil pentru următoarele jocuri! La antrenamentul de miercuri seara, atacantul a suferit o entorsă de gleznă. În urma investigațiilor efectuate, staff-ul medical a stabilit că jucătorul nu va putea fi apt pentru partidele cu Polonia (2 octombrie, deplasare) și Suedia (5 octombrie, acasă)”, este anunțul oficial din partea echipei naționale a României.

Atacul lui Hagi pierde oameni pe bandă rulantă

După ce Florinel Coman nu a fost convocat la această acțiune deoarece s-a accidentat la ultimul meci la echipa de club, Gică Hagi a pierdut ulterior alte două piese importante din atac. Denis Drăguș, convocat inițial, nu a mai putut onora lotul cu prezența sa din cauza accidentării suferite în meciul U Craiova – FCSB 5-0. Acum, selecționerul l-a pierdut și pe Louis Munteanu, vârf ce reușise 6 goluri și 3 pase decisive în 21 de apariții în MLS.

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În aceste condiții, soluțiile pe care Gică Hagi le mai are disponibile pe plan ofensiv sunt: Dennis Man, Darius Olaru, Olimpiu Moruțan, Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Florin Tănase și Daniel Bîrligea, marcator în poarta Bosniei.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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