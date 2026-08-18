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Lovitură pentru Gică Hagi! Unul dintre cei mai importanți „tricolori” s-a accidentat și ar putea rata primele meciuri din UEFA Nations League

Gică Hagi a primit prima lovitură înaintea debutului în UEFA Nations League. Unul dintre cei mai importanți jucători s-a accidentat și va absenta cel puțin o lună
Ciprian Păvăleanu
18.08.2026 | 05:44
Lovitura pentru Gica Hagi Unul dintre cei mai importanti tricolori sa accidentat si ar putea rata primele meciuri din UEFA Nations League
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Valentin Mihăilă s-a accidentat și va lipsi aproximativ o lună. Foto: Sportpictures.eu
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Valentin Mihăilă (26 de ani) este unul dintre cei mai importanți oameni din atacul echipei naționale a României, însă problema sa cu accidentările îi dă mari bătăi de cap. Extrema lui Rizespor suferă frecvent, mai ales din cauza problemelor musculare, iar înainte de debutul în UEFA Nations League va fi din nou scos din joc timp de o lună.

Alertă pentru Gică Hagi! Valentin Mihăilă s-a accidentat și ar putea rata debutul în UEFA Nations League

Primele meciuri oficiale ale lui Gică Hagi de la revenirea la cârma naționalei României vor avea loc la finalul lunii următoare. Pe 25 și 28 septembrie, România întâlnește mai întâi Suedia, în deplasare, după care va juca contra Bosniei la București.

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Selecționerul României ar putea să nu-l aibă pe Valentin Mihăilă la dispoziție pentru aceste meciuri, întrucât turcii de la Rizespor au anunțat că românul a suferit o accidentare ce-l va ține departe de gazon timp de o lună. Asta înseamnă că extrema stângă ar reveni pe gazon cu două săptămâni înainte de acțiunea echipei naționale și ar avea destul de puțin timp la dispoziție pentru a avea un ritm bun.

Denis Drăguș ar putea sări și el din schemă. Ce spune Gică Hagi despre atacantul lui Trabzonspor

În acest moment, Denis Drăguș, atacantul pe care România s-a bazat în ultimii ani, se află într-o situație complicată. El nu mai este dorit la Trabzonspor, iar turcii doresc să-i rezilieze contractul. Totuși, atacantul dorit de FCSB nu este dispus să renunțe la cei doi ani de contract, pentru care ar primi 3 milioane de euro.

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Momentan, Gică Hagi nu este decis dacă se va baza pe el pentru meciurile cu Suedia și Bosnia, având în vedere că el nu a fost în lotul echipei sale nici la meciurile amicale: „Avem jucători care joacă mult, îi monitorizăm. Avem jucători care joacă mai puțin, avem jucători care nu joacă, e cazul lui Denis, e o situație complicată, vom vedea. Am discutat cu el și după meciurile pe care le-am avut (n.r. amicalele din iunie). Și staff-ul a vorbit cu el. Sperăm să își rezolve problema cât mai repede, sperăm ca luna asta ceva să se schimbe, avem nevoie. E un jucător experimentat de nivel european, foarte bun”, a spus Gică Hagi la conferința de presă susținută în cursul zilei de luni.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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