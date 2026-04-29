Lovitură pentru gigantul Mercedes-Benz înainte de Campionatul Mondial! Producătorul auto, direct afectat de decizia FIFA

Schimbare majoră la unul dintre cele mai moderne stadioane din SUA înainte de World Cup 2026. Decizia impusă de FIFA transformă complet imaginea arenei din Atlanta.
Alex Bodnariu
29.04.2026 | 14:00
Decizie controversată înainte de World Cup! Mercedes-Benz Stadium devine „Atlanta Stadium”
Pregătirile pentru Campionatul Mondial din Statele Unite, Canada și Mexic sunt în toi. Se anunță un spectacol total vara viitoare. Pe social media au apărut mai multe imagini și filmulețe din Atlanta. Mercedes-Benz Stadium își schimbă numele, iar logo-ul producătorului german va fi cenzurat.

Stadionul Mercedes-Benz Stadium din Atlanta va suferi o transformare temporară importantă în timpul Campionatului Mondial. Arena va fi redenumită simplu „Atlanta Stadium”, iar toate elementele de branding asociate sponsorilor comerciali vor fi acoperite. Măsura face parte dintr-un set strict de reguli impuse de FIFA pentru toate stadioanele gazdă ale turneului final.

Regulamentul FIFA prevede că, pe durata competiției, doar sponsorii oficiali ai turneului pot beneficia de expunere vizuală în interiorul și în jurul arenelor. Asta înseamnă că numele „Mercedes-Benz”, asociat cu producătorul auto german, nu poate fi afișat în timpul meciurilor de la Mondial. În consecință, denumirea stadionului este neutralizată, iar toate logo-urile, reclamele și elementele vizuale care nu sunt aprobate de FIFA sunt eliminate sau mascate.

Stadionul din Atlanta va găzdui un sfert de finală la Campionatul Mondial din 2026

Această practică este standard la turneele finale organizate sub egida FIFA și a fost aplicată și la edițiile anterioare ale Cupei Mondiale. Concret, logo-urile Mercedes vor fi mascate. Totuși, semnul imens de pe acoperișul arenei din Atlanta va rămâne acolo, întrucât este imposibil de cenzurat.

Mercedes-Benz Stadium este una dintre cele mai moderne arene din lume, inaugurată în 2017, după o investiție de aproximativ 1,6 miliarde de dolari. Stadionul are o capacitate de circa 71.000 de locuri. Arena impresionează prin acoperișul retractabil în formă de „petale”.

La Campionatul Mondial din 2026, arena din Atlanta va fi una dintre locațiile importante din SUA, urmând să găzduiască mai multe partide din faza grupelor, dar și meciuri din fazele eliminatorii, inclusiv un posibil sfert de finală.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
