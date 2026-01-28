Lovitură pentru Gigi Becali: a venit motivarea deciziei în procesul pentru palmares dintre FCSB și Steaua!

ADVERTISEMENT

A venit motivarea mult așteptată de săptămâni în pune procesul privind palmaresul Stelei. Aceasta are o importanță deoarece marchează practice încheierea de facto a acestui proces, ceea ce va grăbi reluarea procesului privind prejudiciul, adevărata miză pentru „militari” și pentru Gigi Becali.

Lui FCSB i-a fost respins recursul prin care a cerut să îi fie recunoscut palmaresul pentru perioada 2003-2017

Ba mai mult, în curând este așteptată de asemenea și motivarea în procesul privind anularea mărcilor, proces câștigat de asemenea de către MApN în dauna lui Gigi Becali. Reamintim că juristul clubului, Florin Talpan, cere prejudicii în valoarea de peste 36 de milioane de euro

Iată concluziile desprinse din motivarea Înaltei Curți de Casație și Justiție:

CSA Steaua București a fost practic recunoscută definitiv ca titular al identității istorice a clubului de fotbal înființat în anul 1947 și care deține palmaresul până în 1998.

ÎCCJ tratează clubul Steaua ca subiect de drept de drept real și continuu, ci nu ca o entitate simbolică sau care ar fi fost creată recent sau artificial.

Instanța susține că FCSB nu a preluat marca Steaua și patrimoniul echipei

„În egală măsură, s-a ținut seama că în ciclul procesul anterior au fost dezbătute și respinse apărările FCSB (reiterate însă în recursul pendinte) prin care s-a susținut că dreptul la palmares este unic, ori că este un drept absolut, indisolubil legat de clubul sportiv, sau că este un element al fondului de comerț transferat ori că este supus unui raport de accesorialitate, de natura celui pretins de pârât”.

„Este corect considerentul primei instanțe, rămas definitiv pentru perioada 1947-1998 că palmaresul nu este un accesoriu al echipei de fotbal, deoarece echipa reprezintă grupul de sportivi care participă la competiții împreună. Palmaresul nu este un accesoriu drepturilor federative asupra jucătorilor pentru că indiferent de modificările survenite în echipă nu intervine nicio schimbare în persoana drepturilor asupra palmaresului. Trofeele nu aparțin sportivilor, ci clubului.

Atâta timp cât recurentul nu a demonstrat transferul palmaresului (deoarece acest transfer nu există) nu se poate despre temeiuri legale constând în presupuneri. Din moment ce, în anul 2004, recurentul nu a preluat marca Steaua și nu a preluat patrimoniul, este clar că nu poate fi continuatorul Clubului Sportiv al Armatei Steaua București, continuarea activității sportive efectuându-se prin sportivii proprii ai intimatului reclamant”.