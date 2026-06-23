Sport

Lovitură pentru Gigi Becali! Golgheterul dorit la FCSB, negocieri avansate cu altă echipă

Probleme pentru Gigi Becali în încercarea de a aduce un nou atacant la FCSB în această vară! Jucătorul vizat spre transfer, aproape să semneze cu o altă echipă
Gabriel-Alexandru Ioniță
23.06.2026 | 17:16
Lovitura pentru Gigi Becali Golgheterul dorit la FCSB negocieri avansate cu alta echipa
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Shon Weismann, atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB. Foto: Hepta
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Jurnaliștii din Israel au confirmat că Gigi Becali (67 de ani) și FCSB l-ar avea pe lista de transferuri pentru această vară și pe Shon Weismann (30 de ani), atacant născut la Haifa, devenit liber de contract recent, după despărțirea de austriecii de la FC Blau-Weiss Linz. Doar că se pare și că roș-albaștrii se confruntă și cu o problemă destul de mare în încercarea de a perfecta această mutare.

Atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB, negocieri avansate cu altă echipă

Dorit în această perioadă și în țara natală, de Beitar Ierusalim, internaționalul israelian ar avea și alte oferte, din străinătate, de la Dinamo Batumi și de la echipe din Austria, și ar fi transmis deja că și-ar dori mai degrabă să continue în afara Israelului, chiar dacă a primit asigurări că va fi titular la Beitar. În plus, potrivit presei din această țară, el s-ar afla în prezent chiar în negocieri avansate cu formația din Georgia.

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Astfel, există posibilitatea ca în destul de scurt timp să se ajungă chiar la un acord. Așadar, cei de la Beitar Ierusalim s-ar fi resemnat deja cu această idee și ar fi decis să se reorienteze către un alt atacant, străin de această dată. Și este deci posibil ca și cei de la FCSB să fie nevoiți să facă același lucru în ceea ce îl privește pe fotbalistul care de-a lungul carierei sale de până acum a mai jucat la Maccabi Haifa, Hapoel Acre, Maccabi Netanya, Kiryat Shmona, Wolfsberger, Real Valladolid, Granada și Salernitana, înainte de a ajunge la FC Blau-Weiss Linz.

Show Weismann ar urma să semneze cu Dinamo Batumi

Asta bineînțeles în cazul în care informațiile din prezent se confirmă, iar Shon Weismann va semna într-adevăr în cele din urmă cu Dinamo Batumi. „Beitar Ierusalim a decis să transfere un atacant străin după ce a avut o discuție cu Shon Weissman, iar acesta a dat de înțeles că a ales să rămână în străinătate. Potrivit relatărilor inițiale, atacantul, care a retrogradat în a doua divizie din Austria sezonul trecut cu Blau-Weiss Linz, se află în negocieri avansate cu clubul georgian Dinamo Batumi.

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Beitar i-a spus clar lui Weissman că este văzut ca atacant titular în sezonul viitor, dar acesta a preferat să poarte discuții cu echipa de pe locul patru în Georgia, interesul venind și de la Steaua București (n.r. FCSB) și alte două echipe din Austria. Jucătorul a spus clar, de asemenea, că vrea să rămână în străinătate, așa că Beitar a decis să meargă mai departe și a început să caute un atacant străin”, au notat jurnaliștii israelieni de la Ynet în legătură cu acest subiect.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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