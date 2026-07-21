Sport

Lovitură pentru Gigi Becali și FCSB! Jucătorul așteptat la echipă a semnat cu un alt club

Situație incredibilă în SuperLiga! Jucătorul anunțat recent de Gigi Becali drept transferat la FCSB a semnat un contract și cu o altă echipă: toate detaliile
Gabriel-Alexandru Ioniță
21.07.2026 | 23:37
Lovitura pentru Gigi Becali si FCSB Jucatorul asteptat la echipa a semnat cu un alt club
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Lovitură pentru Gigi Becali și FCSB! Jucătorul așteptat la echipă a semnat cu un alt club. Foto: colaj Fanatik
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Recent, Gigi Becali (68 de ani) a anunțat că FCSB a ajuns la un acord cu Luca Stancu (21 de ani), fundașul lateral de la Hermannstadt. După ce echipa sibiană a retrogradat în Liga 2, ea se confruntă cu mari probleme financiare. Astfel, jucătorul are anumite restanțe salariale și în acest context a depus memoriu pentru a deveni liber de contract.

Luca Stancu se antrenează cu FCSB, dar are contract și cu FC Argeș

Acest lucru nu s-a întâmplat însă până în acest moment și în consecință contractul său cu FCSB nu a fost încă înregistrat. Totuși, potrivit golazo.ro, fotbalistul a început deja să se antreneze alături de echipa roș-albastră la baza de pregătire de la Berceni. Oficialii fostei campioane a României au așteptat până acum ca jucătorul să fie declarat liber de contract pentru a-l legitima, cu scopul de a nu plăti o sumă de transfer în schimbul său.

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Doar că acum situația s-a complicat destul de mult. Asta pentru că, potrivit sursei citate anterior, s-a aflat că Luca Stancu mai are un contract semnat și cu o altă echipă din SuperLiga. Este vorba despre FC Argeș, formație de play-off în sezonul trecut. Se pare că piteștenii au ales să nu vorbească în mod public despre acest subiect, pentru ca fotbalistul să nu riște să fie suspendat pentru dublă legitimare.

Jucătorul riscă o suspendare drastică

De asemenea, nici clubul alb-violet nu l-a înregistrat pe Stancu la LPF, pentru că înțelegerea cu el devine valabilă doar în cazul în care el este declarat liber de contract de la Hermannstadt. În caz contrar, va fi bineînțeles nevoie să se achite o sumă de transfer pentru el. Chestiune valabilă și pentru FCSB.

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Se pare că Luca Stancu și impresarul său nu i-au informat pe cei de la FCSB cu privire la această situație, respectiv la acordul cu FC Argeș. În cazul în care jucătorul rămâne în cele din urmă liber de contract, va fi nevoie ca unul dintre cele două cluburi să renunțe la a înregistra contractul, pentru ca el să nu se aleagă cu o suspendare drastică. Iar dacă va continua la Hermannstadt, se va ajunge cel mai probabil la o „licitație” între FCSB și FC Argeș pentru transferul său.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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