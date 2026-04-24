Lovitură pentru Ianis Hagi în Turcia!

Ianis Hagi a primit o lovitură pe finalul sezonului. Obiectiv ratat pentru echipa sa, Alanyaspor. Ce s-a întâmplat în meciul cu Beșiktaș de pe stadionul din Istanbul.
Alex Bodnariu
24.04.2026 | 06:45
Alanyaspor, echipa la care joacă Ianis Hagi, a fost eliminată în sferturile Cupei Turciei de Beșiktaș. Formația internaționalului român nu a avut nicio șansă, iar echipa oaspete s-a impus categoric cu scorul de 3-0 și se va bate pentru un loc în finală cu Konyaspor.

Beșiktaș s-a impus fără drept de apel în duelul cu Alanyaspor. Echipa oaspete a câștigat cu 3-0 pe terenul advers și s-a calificat în semifinalele Cupei Turciei. Golurile au fost marcate de Toure, Gyu și Kokcu. De altfel, formația lui Ianis Hagi a avut doar două șuturi pe poartă, câte unul în fiecare repriză.

Internaționalul român a fost rezervă neutilizată în partida Beșiktaș – Alanyaspor. Ianis Hagi a început meciul pe banca de rezerve și nu a fost introdus pe parcursul confruntării. De altfel, mijlocașul nu a mai fost titular pentru echipa sa de mai bine de o lună. În schimb, Umit Akdag, fotbalistul cu dublă cetățenie, turcă și română, a fost integralist contra celor de la Beșiktaș.

La începutul lunii aprilie, Ianis Hagi a suferit o accidentare. Mijlocașul echipei naționale a prins aproximativ 30 de minute în ultimul meci de campionat, însă antrenorul său nu a vrut să îl forțeze și l-a lăsat pe banca de rezerve în duelul cu Beșiktaș din Cupa Turciei.

Ianis Hagi speră să treacă rapid peste problemele medicale și să joace în ultimele meciuri rămase din campionatul Turciei. Alanyaspor este pe locul 11 în clasament, la o distanță sigură de zona roșie, și urmează partide relativ accesibile cu Samsunspor, Antalyaspor, Konyaspor și Karagümrük.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
