Lovitură pentru Inter Miami după ce a câștigat MLS! Fostul fotbalist de la Real Madrid și Tottenham merge să joace lângă Lionel Messi

Inter Miami perfectează deja primele transferuri pentru următorul sezon. Sergio Reguilon, fundașul stânga ce are în palmares echipe precum Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester United și Tottenham, merge în MLS pentru a juca alături de Lionel Messi.

Fostul coleg al lui Radu Drăgușin ajunge în MLS! Va juca lângă Lionel Messi în noul sezon

La doi ani după ce a ajuns în Statele Unite ale Americii, Lionel Messi a reușit în acest sezon să câștige pentru prima dată titlul de campion în MLS, fără prea mari emoții. Echipa lui David Beckham a avut nevoie de doar 7 ani de existență pentru a pune mâna pe cupă, iar acum vrea să repete performanța și în următorul sezon.

Pentru a reuși acest lucru, Inter Miami trebuie să se miște bine în perioada de mercato, mai ales că tot mai multe echipe încep să aducă vedete din Europa pe continentul american, precum Heung-min Son sau Thomas Muller.

În vârstă de 28 de ani, Sergio Reguilon este văzut ca unul dintre cele mai mari talente irosite în poziția de fundaș lateral stânga. Deși a fost în lotul unora dintre cele mai mari echipe ale lumii, el nu s-a impus la niciuna dintre el, iar când a ajuns la maturitatea fotbalistică perfectă a ales să se transfere într-un campionat mai mult decât modest. El va ajunge la formația din Miami ca jucător liber de contract, după ce a terminat orice legătură cu Spurs încă din vara lui 2025.

Transfer uriaș pentru Inter Miami! Rodrigo De Paul rămâne în SUA

Împrumutul lui Rodrigo De Paul de la Atletico Madrid a fost una dintre mutările esențiale făcute de Inter Miami pentru câștigarea titlului de campioană în MLS. Deși sud-americanul are doar 31 de ani, el a ales să-și continue cariera la Miami, chiar dacă era unul dintre jucătorii importanți ai lui „Cholo” Simeone la Atletico Madrid.

conducerea a ales să activeze clauza de cumpărare a argentinianului, care se ridica la 15 milioane de euro. Astfel, mijlocașul va rămâne lângă Lionel Messi și în următoarele sezoane, care ar putea fi dominate de echipa lui David Beckham.

Transferurile lui Reguilon și De Paul vin perfect pentru Inter Miami