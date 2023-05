Lovitură pentru Irinel Columbeanu, direct din America. Nici de ziua lui nu și-a văzut fiica: „Sunt niște probleme”

Irinel Columbeanu nu a mai văzut-o pe Irina de aproape cinci ani. Fostul milionar spera să se reunească cu fiica lui măcar în ziua în care a împlinit 66 de ani, dar nu a fost posibil. Pentru asta, l-a invitat chiar și pe iubitul fostei sale soții.

Irinel Columbeanu nu a mai văzut-o pe Irina, fiica lui, de cinci ani

În vârstă de 66 de ani recenți împliniți, . După divorț, a lăsat-o pe fiica lui să plece în America, la mama sa, pentru a avea parte de un trai mai bun și infinite posibilități.

Pe de o parte, dorința lui Irinel Columbeanu s-a îndeplinit, . Cu toate acestea, copila, devenită între timp adolescentă, și tatăl ei, nu s-au mai văzut de aproape cinci ani,

Irinel Columbeanu a sperat ca măcar de ziua lui să o aibă alături. Pentru asta, a invitat-o atât pe Monica, cât și pe partenerul său, Mr. Pink. Cu toate acestea, nu a avut succes și nici de această dată nu și-a strâns în brațe copilul.

„Bineînțeles, pe Monica și pe Irina nu le-am pus la capitolul fostelor iubite. Am invitat întreaga familie, ca să zic așa, binațională, de la Malibu. Dar, distanța fiind foarte mare… Am apreciat că au venit și nașii mei, de la Cluj, care nu-i așa departe de Malibu.

Pe Irina nu am mai văzut-o din data de 5 iulie, 2018. Sunt aproape cinci ani. Îmi dau seama că sunt niște probleme birocratice care trebuie depășite”, a povestit Irinel Columbeanu despre fiica sa, Irina, pentru

Are încredere deplină în Monica Gabor

Cu toate acestea, Irinel Columbeanu se încrede pe deplin în Monica Gabor și în intențiile sale bune. Consideră că este vorba despre viitorul Irinei și nu vrea, sub nicio formă, să-l compromită. „Sunt convins că Monica face tot ce poate în acest sens. Și atunci când va rezolva aceste probleme birocratice ce țin de politica Statelor Unite privind administia pe teritoriul lor, cu aceste lucruri nu e de joacă…Am răbdarea ca ele să se rezolve.

Cel mai important e ca Irina să se poată întoarce pe teritoriul SUA. Și cum sunt un tip destul de calculat, îmi pun astfel de probleme. Și eu când a fost să mă duc la ea, m-am gândit cum să fac ca să pot să mă și întorc. Că am avut intenția să mă duc să o văd în luna ianuarie. Dar nu s-a putut din cauza grevelor care erau pe aeroporturi“, a spus Irinel Columbeanu.

Monica Gabor nu l-a invitat pe Irinel Columbeanu în America

Chiar dacă el a invitat-o pe Monica Gabor în România, fostul om de afaceri nu a avut parte de același tratament. Fosta soție nu l-a chemat pe Irinel Columbeanu să o vadă pe Irina, însă acesta speră să-și permită să facă asta în curând.

„Nu, nu am primit această invitație. Dar nu am nevoie, pentru că am viză încă mulți ani de zile. Prudența mea nu s-a terminat nici acum. Așa că voi studia cum se prezintă lucrurile la ora actuală, și dacă-mi voi putea permite, voi călători negreșit ca să o văd”, a afirmat Irinel Columbeanu.