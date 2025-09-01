Lovitură pentru jucătorul de națională al lui Mirel Rădoi! S-a accidentat și rămâne la Craiova

Înaintea partidei, , printre care s-a aflat și Assad Al-Hamlawi. De ce nu mai merge atacantul la echipa națională.

Motivul pentru care Assad nu mai merge la echipa națională

Fotbalul la nivelul cluburilor va face o scurtă pauză în această perioadă pentru meciurile echipelor naționale. Universitatea Craiova este una dintre formațiile care dă jucători selecționatelor, de la cea a României și până la cele mai „exotice”.

Assad Al-Hamlawi, convocat inițial la lotul naționalei din Palestina, nu va mai face deplasarea pentru meciurile reprezentativei statului situat pe coasta estică a Mării Mediterane. Atacantul de 24 de ani a acuzat probleme medicale și va rămâne la Craiova.

„Va urma un program de tratament și recuperare”

„Deși era convocat la Echipa Națională a Palestinei, din păcate, Assad Al-Hamlawi nu va mai putea onora convocarea din cauza unor mici probleme medicale.

El va rămâne la Craiova pentru a urma un program de tratament și recuperare sub atenta îndrumare a staff-ului medical al Științei”, a transmis Universitatea Craiova pe pagina oficială de Facebook.

Sorin Cârțu vrea să vadă goluri pe bandă rulantă de la Assad și de la Nsimba. „Să fie o concurență între ei!”

Mirel Rădoi are la dispoziție în acest sezon doi atacanți letali, cel puțin până acum. Assad a livrat 6 goluri în 12 meciuri, în timp ce Nsimba a marcat tot de atâtea ori, dar în 10 meciuri.

„Vreau să fie presiune pe Assad și aceste goluri marcate de Nsimba aduc presiune. Să fie presiune și pe unul, și pe altul. Vreau să intre Assad și să-i dea peste nas lui Nsimba, să dea goluri, pe urmă să intre Nsimba să-i dea peste nas. Adică să fie o concurență între ei, acest lucru e în avantajul nostru”, spunea Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.