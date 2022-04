Lovitură pentru Kanal D! Câți bani a primit Marian Drăgulescu de la turci, înainte de Survivor România

Acum mai bine de un an, Marian Drăgulescu lua decizia să dea în judecată Kanal D pentru că a fost terfelit într-una dintre emisiunile Teo Show din 2019, show la care i-au fost comentate presupuse detalii din viața intimă. La acea vreme, scandalul a ajuns și în atenția CNA, iar Kanal D fusese amendat drastic cu 5.000 de lei.

Marian Drăgulescu, bani grei de la Kanal D! A câștigat în instanță chiar înainte de a pleca la Survivor România

După ce a reușit să obțină amendarea emisiunii în care Marian Drăgulescu reclama că i-a fost făcută praf imaginea, CNA luând decizia să îi taxeze cu 5.000 de lei pe cei de la Teo Show, actualul concurent de la Survivor România 2022 s-a îndreptat și spre justiție. Iar acolo, din nou, a obținut ceea ce își dorea: repararea financiară a prejudiciului moral reclamat.

ADVERTISEMENT

Plecat ca Faimos la Survivor România 2022, Marian Drăgulescu a ajuns în Republica Dominicană cu zâmbetul pe buze. Îi învinsese, deja, pe cei de la Kanal D și instanța i-a acordat daune morale pentru că la TV i-au fost comentate presupuse detalii din viața intimă.

E adevărat, hotărârea rămasă definitivă nu a fost chiar pe placul lui, iar asta pentru că, la apel, daunele morale au fost înjumătățite. În prima instanță, Marian Drăgulescu câștigase 10.000 de euro drept compensații pentru ce s-a spus despre el la Teo Show.

ADVERTISEMENT

La Curtea de Apel însă, Kanal D a reușit să obțină de la magistrați înjumătățirea sumei, la 5.000 de euro, echivalent în lei, la cursul oficial al zilei în care se face plata. Decizia magistraților nu a mai fost atacată de niciuna dintre părți, iar sentința dată pe 16 decembrie 2021 a rămas definitivă.

, câteva luni mai târziu, cu ”buzunarele pline” de banii turcilor, gimnastul fiind, probabil, mulțumit de decizia instanței și nedepuând, până acum, nicio cerere de executare silită care să lase de înțeles că cei de la Kanal D ar fi ”uitat” să plătească.

ADVERTISEMENT

Marian Drăgulescu a câștigat 700.000 de euro din gimnastică

Invitat la emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai de la Kanal D, Marian Drăgulescu dezvăluia că a câștigat bani frumoși din gimnastică, sport în care a câștigat, de-a lungul timpului, sute de medalii, multe dintre acestea fiind la campionate europene, mondiale sau la Olimpiade.

”De-a lungul anilor, adunate toate medaliile, (am câștigat, n. red.) undeva la 500.000 – 600.000, poate chiar 700.000 de euro. Am fost un sportiv norocos pentru că eu în fiecare an câștigam medalii, ba erau la Europene, ba erau la Mondiale.

ADVERTISEMENT

Este o sumă mare, dar dacă o întindem pe 20 de ani, nu e o sumă mare (…) Nici nu am investit. Mi-am luat telefoane, mașini, pe care le-am schimbat de vreo trei ori, investiții proaste. Dar, una peste alta, sunt mulțumit. Am reușit să-mi fac o casă, am o mașină, sunt sănătos”, spunea Marian Drăgulescu la emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D.

ADVERTISEMENT

Câți bani câștigă acum Marian Drăgulescu?

care, de-a lungul timpului, a câștigat cam tot ce se poate în materie de medalii în gimnastică, a participat la 5 Olimpiade și a fost numit Maestru Emerit al Sportului.

De dragul sportului, la prima sa retragere, a renunțat și la renta viageră pe care o câștiga pe drept pentru a se întoarce în activitatea competițională. În acest moment, conform informațiilor FANATIK, Marian Drăgulescu nu a obținut încă, deși s-a retras din nou din sport, o rentă viageră care să îi răsplătească îndelungata carieră și medaliile obținute în gimnastică.

Cu toate acestea, sportivul nu s epoate plânge că nu are cu ce să trăiască. Astfel, pe lângă cei peste 2.500 de euro pe care i-ar obține, săptămânal, de la Survivor România 2022, Marian Drăgulescu mai are și alte venituri.

”Banii pe care-i primesc lunar, exceptând competițiile, sunt undeva spre 2.000 de euro”, spunea Marian Drăgulescu în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai.