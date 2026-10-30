Sport

Lovitură pentru Laurențiu Reghecampf în scandalul cu Anamaria Prodan! Decizie definitivă a judecătorilor în dosarul penal

Bogdan Mariș
30.10.2026 | 06:11
Lovitura pentru Laurentiu Reghecampf in scandalul cu Anamaria Prodan Decizie definitiva a judecatorilor in dosarul penal
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Lovitură pentru Laurențiu Reghecampf (51 de ani) în scandalul cu Anamaria Prodan (53 de ani). FOTO: Instagram / Sport Pictures / colaj Fanatik
Anamaria Prodan a obținut o victorie importantă în dosarul cu Laurențiu Reghecampf. Magistrații au luat o decizie definitivă.
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Anamaria Prodan (53 de ani) a obținut o victorie importantă în procesul în care l-a acuzat pe Laurențiu Reghecampf (51 de ani) de abandon de familie. Impresara a obținut o hotărâre definitivă prin care magistrații obligă procurorii să urgenteze cercetările și să pronunțe o soluție în termen de cel mult un an. După trei ani în care a activat în străinătate, tehnicianul a revenit recent în fotbalul românesc, la FCSB.

Anamaria Prodan, victorie în procesul în care l-a acuzat pe Laurențiu Reghecampf de abandon de familie

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au divorțat oficial în 2024, după trei ani de procese, instanța stabilind că desfacerea căsătoriei s-a făcut din culpă comună. Separarea a fost însoțită și de alte procese, printre care plângerea pentru abandon de familie, inițiată de Anamaria Prodan, care susține că tehnicianul nu a mai achitat din a doua jumătate a anului 2022 pensia de întreținere datorată fiului lor, Laurențiu Reghecampf Jr., și că toate încercările de rezolvare pe cale amiabilă au eșuat.

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Recent, impresara a obținut o hotărâre definitivă prin care magistrații obligă procurorii să urgenteze cercetările și să pronunțe o soluție în termen de 12 luni, conform spynews.ro: „Admite contestația privind durata procesului penal formulată de contestatoarea Reghecampf Anamaria Ionela.

Stabilește ca Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea să pronunțe o soluție în dosarul nr. 3…/2025, potrivit art. 327 C.proc.pen., în termen de cel mult 1 an de la comunicarea prezentei hotărâri, termen în care nu poate fi formulată o nouă contestație. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac”.

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Ce pedeapsă riscă Laurențiu Reghecampf. Tehnicianul a acuzat-o pe Anamaria Prodan de furt

Conform Codului Penal, fapta unui părinte de a nu achita, cu rea-credință, timp de trei luni, pensia de întreținere stabilită de instanță sau prin notar reprezintă infracțiunea de abandon de familie. Pedeapsa prevăzută în aceste cazuri este închisoarea de la șase luni la trei ani, însă acțiunea penală poate fi oprită în cazul în care debitorul achită integral sumele datorate înainte de finalizarea urmăririi penale.

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Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan au fost implicați într-un scandal major și în 2025. Tehnicianul a mers în luna iunie a anului trecut la Snagov pentru a lua barca pe care o deținea în coproprietate cu Anamaria Prodan, însă a descoperit că ambarcațiunea, care valora peste 180.000 de dolari, fusese vândută. La acel moment s-a deschis un dosar penal pentru furt.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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