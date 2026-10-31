Lovitură pentru Marius Șumudică! Vedeta lui CFR Cluj nu e în lot la meciul cu Petrolul. Exclusiv

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O nouă lovitură pentru Marius Șumudică! Andrei Cordea, unul dintre cei mai în formă jucători ai CFR-ului, nu va fi nici măcar pe banca de rezerve la meciul pe care îl dispută în această seară, în deplasare, cu Petrolul. FANATIK a aflat în exclusivitate că fotbalistul se confruntă cu o problemă medicală.

Andrei Cordea ratează meciul Petrolul – CFR Cluj! Probleme pentru Marius Șumudică

Marius Șumudică nu se va putea baza pe serviciile lui Andrei Cordea la Fotbalistul nu va fi trecut pe foaia de joc pentru confruntarea cu Petrolul. Din informațiile obținute de FANATIK, Cordea a acuzat o accidentare. Staff-ul tehnic nu a vrut să riște nimic.

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Absența lui Andrei Cordea reprezintă o lovitură cruntă pentru Marius Șumudică. Fotbalistul de 27 de ani este unul dintre cei mai importanți oameni ai CFR-ului în acest sezon. În cele 13 meciuri disputate în SuperLiga, Cordea a marcat 6 goluri și a oferit două pase decisive. Mai mult, extrema ardelenilor a fost titulară în toate partidele de campionat și este, alături de Stefan Dražić, cel mai bun marcator al echipei.

Andrei Cordea, la mare căutare. Pleacă atacatul de la CFR în iarnă!?

Andrei Cordea ar putea pleca de la CFR Cluj în perioada de transferuri din iarnă. Fotbalistul de 27 de ani este unul dintre cei mai curtați jucători ai ardelenilor, iar problemele financiare ale clubului ar putea grăbi despărțirea. Ciprian Deac, vicepreședintele CFR-ului, a confirmat că pe adresa clubului au sosit mai multe oferte. „Sincer, chiar au venit destul de multe oferte pentru Cordea. Vom lua o decizie în iarnă. E un jucător dorit de mai multe echipe. E un jucător esențial echipei”, a declarat fostul căpitan al ardelenilor, conform

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De altfel, Marius Șumudică a recunoscut că CFR Cluj va fi nevoită să vândă jucători pentru a supraviețui financiar, iar Cordea și Lorenzo Biliboc se numără printre cei vizați. Extrema de 27 de ani a fost aproape de un transfer la Universitatea Craiova în vară, însă a ales să rămână în Gruia. Ioan Varga a dezvăluit că fotbalistul a refuzat inclusiv oferte din Rusia și Israel, unde ar fi putut încasa salarii de 800.000, respectiv 600.000 de euro pe sezon.