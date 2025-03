Lovitură pentru Mehmet Topal la chiar primul meci pe banca Petrolului. Continuă coșmarul unui fotbalist de bază al ploieștenilor

Mehmet Topal a revenit pe banca Petrolului și a condus deja echipa ploieșteană. Lupii galbeni au jucat ieri seară un amical, câștigat cu 2-0, pe terenul celor de la CSA Steaua. Din păcate, Topal își începe noul mandat cu o lovitură.

Genunchiul lui Dumitriu a cedat după 20 de minute

. El a suferit o leziune a ligamentelor încrucișate anterioare, în cantonamentul din Antalya.

Deși i s-a recomandat să se opereze, Dumitriu a încercat o recuperare miraculoasă. Ceea ce nu s-a întâmplat. El a cedat după primele 20 de minute ale meciului cu Steaua. Va fi supus unui nou control amănunțit, dar cel mai probabil nu va putea evita operația.

Topal început meciul cu Linner – Ricardinho, Papp, Huja, Dumitriu (Tolea) – Hanca, Jyry, Keita, V. Gheorghe – Grozav, Irobiso. După pauză au jucat: Eșanu – Ludewig, Stănică, B. Marian, Tolea (Paraschiv) – Mateiu – D. Radu, M. Bratu, Stancovici, Demirel – Răducan.

Mario Bratu, eurogol și pasă de gol

Golurile Petrolului au fost înscrise de Mario Bratu, șut în vinclu de la 25 de metri, și Ali Demirel, după o pasă a aceluiași Bratu. Petrolul nu i-a avut la dispoziție pe Boțogan și Mihnea Rădulescu, plecați la naționala U20. A lipsit, de asemenea, Yohan Roche, care este la prima reprezentativă a Beninului.

Mehmet Topal nu l-a putut utiliza nici pe Raul Bălbărău, cu mici probleme medicale. Nu au fost pe teren nici mai vechii accidentați Țicu, Baiano și Nana Bempah.

Turcul redebutează oficial cu Unirea Slobozia

Petrolul va juca primul meci oficial cu Mehmet Topal pe bancă, vineri, la Clinceni, contra Unirii Slobozia. Soarta face ca turcul să revină la echipă împotriva formației pe care a învins-o la ultima sa partidă la Petrolul.

El a semnat un contract pe două luni, urmând ca din vară să renegocize un angajament de durată.

Topal s-a întors pentru familia Petrolului

“M-am întors pentru că, atunci când familia îți cere ajutorul, nu poți să o refuzi! Iar noi, aici, suntem o familie mare, puternică. Am venit să continuăm munca și trebuie să ne concentrăm pe un singur lucru: să lucrăm corect și să ajungem la un nivel bun de performanță.

Când am venit prima dată, în vară, am spus că trebuie să luptăm să fim cât mai sus, iar în prima parte a sezonului am avut speranțe. Dar asta este situația acum, nu ne rămâne decât să luptăm și să arătăm că putem fi cea mai puternică echipă din play-out. Suntem obligați să încercăm să terminăm pe locul 7, jucatorii au potențialul necesar pentru asta și vom reuși împreună!”, a mai Topal la revenirea la Ploiești.