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Universitatea Craiova are toate motivele să sărbătorească! Vineri, 20 noiembrie, UEFA are programată plata primelor pentru rezultatele din primele trei etape ale fazei ligii din Conference League. În conturile clubului patronat de Mihai Rotaru urmează să intre aproape un milion de euro! Aceasta este doar o parte din banii pe care oltenii îi pot câștiga în actuala ediție a competiției. O nouă tranșă, care poate fi mult mai mare, este programată pentru începutul anului viitor.

UEFA virează aproape un milion de euro Universității Craiova! De unde provin banii

Universitatea Craiova începe să culeagă roadele rezultatelor obținute pe scena europeană. Cu șapte puncte acumulate în primele trei etape din Conference League, formația din Bănie se află pe locul 8, poziție care i-ar asigura calificarea directă în optimile de finală dacă ar reuși să o păstreze până la încheierea fazei ligii.

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Vineri, 20 noiembrie, în conturile clubului urmează să intre 933.000 de euro, sumă reprezentând bonusurile pentru cele două victorii și remiza obținute în primele trei partide. recompensează fiecare succes din Conference League cu 400.000 de euro, în timp ce un rezultat de egalitate valorează 133.000 de euro.

Astfel, victoria cu Inter Club d’Escaldes, scor 3-1, și succesul cu Egnatia, scor 2-0, au adus câte 400.000 de euro în vistieria oltenilor. La acestea se adaugă cei 133.000 de euro obținuți după remiza cu Getafe, scor 1-1. În total, 800.000 de euro din victorii și 133.000 de euro din egalul cu spaniolii, bani pe care clubul îi are de încasat pentru rezultatele din primele trei runde.

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Următoarea plată UEFA, programată pe 15 ianuarie 2027! Craiova poate încasa o sumă și mai mare

Veștile bune nu se opresc aici pentru Următorul termen de plată este programat pe 15 ianuarie 2027, după încheierea fazei ligii. Atunci vor fi calculate bonusurile pentru rezultatele din ultimele trei etape, dar și recompensele financiare acordate în funcție de poziția finală în clasament.

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Sistemul UEFA este unul extrem de avantajos pentru echipele care termină în partea superioară a ierarhiei. Ultima clasată primește un bonus de 28.000 de euro, penultima 56.000 de euro, iar suma crește progresiv cu fiecare poziție. Liderul poate încasa 1.008.000 de euro doar din acest mecanism. În plus, echipele clasate între locurile 1 și 8 primesc încă 400.000 de euro, în timp ce formațiile de pe pozițiile 9-16 sunt recompensate cu 200.000 de euro.

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Programul Universității Craiova în Conference League

Oltenii mai au de disputat trei partide în faza ligii, două în deplasare și una pe teren propriu. Fiecare victorie poate aduce încă 400.000 de euro în conturile clubului.

26 noiembrie 2026: Brighton – Universitatea Craiova

Brighton – Universitatea Craiova 10 decembrie 2026: Kairat Almaty – Universitatea Craiova

Kairat Almaty – Universitatea Craiova 17 decembrie 2026: Universitatea Craiova – FC Copenhaga

Câți bani și-a asigurat Universitatea Craiova de la UEFA în acest sezon

Participarea în Conference League reprezintă deja un succes financiar pentru clubul patronat de Mihai Rotaru. Universitatea Craiova și-a asigurat 4.803.000 de euro din premiile UEFA, înainte de disputarea ultimelor trei etape. Cea mai mare parte a sumei provine din calificarea în faza ligii, recompensată cu 3,17 milioane de euro. Din acești bani, 3,05 milioane de euro au avut termen de plată pe 25 septembrie, iar diferența de 120.000 de euro este programată pentru octombrie 2027.

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Alți 700.000 de euro provin din preliminariile competițiilor europene. Craiova a început sezonul în Champions League, unde a întâlnit Vitebsk și Levski Sofia, apoi a continuat în Europa League, împotriva celor de la KuPS Kuopio și Ararat-Armenia. Pentru cele patru tururi disputate, oltenii au acumulat câte 175.000 de euro. Adăugând cei 933.000 de euro pentru rezultatele din Conference League, totalul ajunge la 4,803 milioane de euro.

De unde provin banii Suma Patru tururi preliminare europene 700.000 € Calificarea în faza ligii Conference League 3.170.000 € Două victorii în faza ligii 800.000 € Remiza cu Getafe 133.000 € TOTAL 4.803.000 €

Jackpot pentru Mihai Rotaru! Craiova poate depăși șase milioane de euro dacă termină în Top 8

Dacă Universitatea Craiova încheie faza ligii pe locul 8, poziția ocupată în prezent, clubul va primi 812.000 de euro pentru clasament. La această sumă se adaugă bonusul suplimentar de 400.000 de euro pentru prezența între primele opt echipe și încă 800.000 de euro pentru calificarea directă în optimile de finală.

Așadar, numai păstrarea poziției actuale ar aduce încă 2.012.000 de euro în conturile clubului, fără a lua în calcul bonusurile pentru rezultatele din cele trei partide rămase de disputat. Dacă oltenii ar câștiga toate cele trei confruntări și ar încheia faza ligii pe locul 8, totalul premiilor UEFA ar urca la 8.015.000 de euro.