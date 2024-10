Mircea Lucescu l-a pierdut pe Adrian Șut pentru meciurile cu Cipru și Lituania. L-a înlocuit de urgență cu un debutant. Update

Primele probleme pentru Mircea Lucescu! Un jucător important s-a accidentat și e foarte probabil să rateze meciurile din Nations League, cu Cipru și Lituania. ”

UPDATE: Victor Dican, convocat în locul lui Șut

Selecționerul Mircea Lucescu a decis să-l cheme în premieră la echipa națională a României pe mijlocașul Victor Dican de la Farul Constanța, după ce l-a pierdut din cauza unor probleme medicale pe Adrian Șut.

”Adrian Șut s-a prezentat în cantonamentul de la Mogoșoaia cu o problema medicală. Fotbalistul lui FCSB a efectuat dimineață un control medical și s-a constatat că nu va putea fi recuperat în timp util pentru meciurile cu Cipru și Lituania.

Astfel, selecționerul Mircea Lucescu a decis să îl cheme la lot pe Victor Dican, fotbalistul legitimat la Farul Constanța. În vârstă de 23 de ani, Dican este fost internațional U21, participant la EURO 2023, și se află la prima convocare la seniori.

Echipa națională de fotbal a României și staff-ul îi urează lui Adrian Șut însănătoșire grabnică și îl așteaptă în viitor la acțiunile echipei naționale!”, se arată pe al FRF.

Adrian Șut, out de la echipa națională

România a început perfect campania din Nations League. ”Tricolorii” au învins Kosovo în deplasare și Lituania pe Arena Națională, însă mai sunt de jucat 4 meciuri. Obiectivul este câștigarea grupei, iar Mircea Lucescu are șanse mari să ducă la bun sfârșit acest lucru.

Totuși, selecționerul naționalei a primit și o veste neplăcută. Adrian Șut are o problemă musculară. Andrei Vochin a declarat că mijlocașul celor de la FCSB va fi trimis acasă. Astfel, Șut ratează șansa de a juca cu Cipru și Lituania. El ar fi avut o oportunitate bună să prindă câteva minute, întrucât trece printr-o formă grozavă.

”Cel mai important lucru este să fim cu toții sănătoși. De exemplu, astăzi, Adrian Șut a venit cu o problemă de sănătate după ultimul meci.

Din ce am înțeles, are o mică leziune fibrilară și va fi trimis acasă. Are nevoie de o pauză de câteva zile, după RMN-ul făcut dimineață și care a fost interpretat deja”, a explicat Andrei Vochin, conform .

Problemele celor de la FCSB se înmulțesc. Ngezana este în continuare indisponibil. . Lixandru și-a rupt ligamentele și va rata restul sezonului.

Se pare că programul extrem de încărcat al FCSB-ului își spune cuvântul. Cam în fiecare săptămână se accidentează câte un jucător. Rămâne de văzut cum va gestiona Elias Charalambous această situație. Roș-albaștrii au totuși un lot destul de numeros.

Lotul României pentru meciurile din Nations League:

PORTARI: Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 26/0), Horațiu MOLDOVAN (Sassuolo | Italia, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 2/0)

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 23/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 33/1), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 1/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 41/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 45/6)

MIJLOCAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 19/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 30/8), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 76/15), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 61/7), Marius MARIN (Pisa | Italia, 24/0), Darius OLARU (FCSB, 22/0), Victor DICAN (Farul, 0/0), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 41/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 18/1), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 26/5), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 20/4)

ATACANȚI: George PUȘCAȘ (Bodrum | Turcia, 45/11), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 40/5), Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 17/4)