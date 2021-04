Lovitură pentru Mirela Vaida. Ce se întâmplă cu dosarul agresiunii de la Acces Direct: „Mă simt în pericol”

Lovitură pentru Mirela Vaida, după ce procurorul a schimbat încadrarea acuzației din dosarul deschis după ce a fost atacată în timp ce prezenta emisiunea „Acces Direct”. Prezentatoarea s-a declarat indignată de această decizie și susține că nu mai are încredere în sistemul de justiție românesc.

Mai exact, a fost clasată cea mai gravă acuzație din dosar, adică aceea de tentativă de omor, după ce vedeta de la Antena 1 a fost atacată în direct cu un bolovan. Cercetările vor continua pentru distrugere, ultraj contra bunelor moravuri.

Această încadrare a dezamăgit-o și enervat-o pe Mirela Vaida, căreia nu-i vine să creadă că a putut fi luată o asemenea decizie, în condițiile în care ar fi putut fi ucisă de acel bolovan.

„Nu am cuvinte să-mi exprim indignarea, frustrarea, teama cu care trăiesc din acel moment. Se face o lună de la atac şi acele femei poate sunt chiar libere. Dar nu am ce să cer unor femei bolnave, fără adăpost.

Am ce să cer unor procurori care sunt plătiţi de noi ca să ne apere, care nu ştiu să-şi facă datoria sau nu văd acest pericol iminent pe care eu îl văd. Sunt revoltată, mai ales că sunt jurist de profesie. Mă simt în pericol în acest moment şi sunt indignată.

Am trăit o ameninţare legată de viaţa mea, s-a întâmplat în direct dintr-o breşă de securitate a echipei de pază. (…) Femeia a venit cu patru bolovani de câte trei kilograme. Ea nu ştiu dacă va răspunde penal sau nu, aşteptăm încă expertiza de la IML.

Cum poate procurorul să spună că este numai distrugere de bunuri şi ultraj contar bunelor moravuri? Practic, procurorul ne spune cu subiect şi predicat, într-o ţară a UE că putem oricând să dăm cu bolovani în cap pe stradă, că nu te las până nu te omor, că dacă faci aceleaşi lucruri nu răspunzi penal. Cel puţin asta înţeleg eu din ce spune procurorul în ordonanţă. Asta mă face să nu mai am încredere în sistemul românesc de justiţie”, a declarat Mirela Vaida pentru Antena 3.

Mirela Vaida, la un pas de moarte în platoul de la Antena 1

Reamintim că Mirela Vaida a fost atacată cu un bolovan în urmă cu o lună, la data de 19 martie, de către o femeie care a pătruns în platoul „Acces Direct” fără nicio haină pe ea. Au fost momente de panică pentru întreaga echipă de producție, dar mai ales pentru prezentatoarea emisiunii, care a rămas cu traume după acest episod.

Această întâmplare a împărțit telespectatorii în două tabere. În timp ce unii o cred și empatizează cu ea în urma atacului, de cealaltă parte sunt cei care o acuză că totul a fost regizat doar pentru a fi pe primele locuri în audiențe. Mirela Vaida a luat atitudine și a răspuns acestor acuzații nefondate.

„Nu. Nu există așa ceva. Niciodată în viața mea n-am făcut astfel de lucruri. Nu suntem la o emisiune de diverstisment farse.

Îmi este teamă că cei pe care îi deranjăm prin anchetele pe care le facem să nu se răzbune. În acest moment îmi este teamă pentru viața mea. N-am realizat ce e până când am văzut pietroiul ăla mare ridicat spre mine și o femeie goală, care urla continuu ‘să-mi dai banii’.

Si acum tremur pentru că totul s-a derulat într-o fracțiune de secundă. Norocul meu este că nu m-a nimerit. Spun cei de la poliție că ar fi o persoană din Iași, mai avea o sacoșă cu pietroaie în spate, la intrare.

Doamna a făcut firul atacului foarte bine. Era dezbrăcată complet. Au imoblizat-o colegii mei. Am chemat poliția. Am luat un calciu. Sunt în șoc realmente. Dacă tot s-a creat acest context, n-am depus o plângere la politie, dar ar trebui s-o fac. A venit săgeată la mine și fix spre capul meu cu pietroiul. Norocul meu e totuși că nu m-a nimerit”, spunea Mirela Vaida la momentul respectiv.