Lovitură pentru naționala Angliei! Starul ar putea rata EURO 2028 din cauza unui proces. Când trebuie să se prezinte în fața judecătorilor

ADVERTISEMENT

Ivan Toney (30 de ani), atacantul care evoluează în prezent pentru Al-Ahli, riscă să absenteze de la Campionatul European din 2028 dintr-un motiv neașteptat. Procesul în care este acuzat de agresiune a fost programat chiar în timpul turneului final găzduit de Marea Britanie și Irlanda. Fotbalistul a pledat nevinovat și susține că vrea să-și demonstreze nevinovăția în fața instanței.

Procesul lui Ivan Toney, programat în plină desfășurare a EURO 2028

Atacantul englez s-a prezentat joi, 29 octombrie, la Southwark Crown Court, unde a fost stabilit calendarul următoarei etape din dosarul în care este implicat. Judecătorul Christopher Hehir a fixat începerea procesului pentru 12 iunie 2028, la doar trei zile după startul .

ADVERTISEMENT

EURO 2028 se va desfășura între 9 iunie și 9 iulie, iar partida de deschidere este programată la Cardiff. Astfel, termenul stabilit de instanță se suprapune cu primele zile ale competiției, ceea ce complică serios o eventuală convocare a lui Toney în lotul Angliei.

Magistratul a explicat că termenul îndepărtat este cauzat de volumul mare de dosare aflate pe rolul instanțelor britanice. Acesta și-a cerut scuze pentru timpul de așteptare, precizând că sistemul judiciar se confruntă cu o presiune considerabilă.

ADVERTISEMENT

De ce este acuzat atacantul lui Ivan Toney

Dosarul are legătură cu un incident care ar fi avut loc pe 6 decembrie 2025, într-un club din zona Soho, Londra. Toney este acuzat că și-ar fi lovit prietenul, pe Saber Da Silva, cu capul și cu pumnii, în urma unei confruntări izbucnite între cei doi.

ADVERTISEMENT

În fața judecătorilor, fotbalistul a respins acuzația de agresiune soldată cu vătămare corporală și a pledat nevinovat. Potrivit informațiilor prezentate în instanță, victima ar fi suferit leziuni la nivelul nasului și al degetelor, acestea fiind acuzații care urmează să fie analizate în cadrul procesului, nu fapte stabilite printr-o hotărâre definitivă.

ADVERTISEMENT

După ce poliția londoneză a anunțat punerea sub acuzare, reprezentantul jucătorului a transmis că acesta este afectat de situație, dar așteaptă momentul în care își va putea demonstra nevinovăția în fața instanței.

Ivan Toney, în afara planurilor Angliei pentru EURO 2028?

Programarea procesului ridică semne de întrebare în privința șanselor atacantului de a participa la turneul final. Chiar dacă selecționerul Thomas Tuchel nu a anunțat o decizie în acest sens, este greu de imaginat că Toney ar putea fi disponibil pentru națională în timp ce trebuie să se prezinte la tribunal.

ADVERTISEMENT

În vârstă de 30 de ani, Toney are zece selecții pentru Anglia și a marcat un gol în tricoul primei reprezentative. El a evoluat în trecut pentru Northampton, Newcastle, Peterborough și Brentford, ultima fiind formația la care s-a remarcat în .

În vara anului 2024, atacantul a părăsit fotbalul englez și a semnat cu Al-Ahli, în Arabia Saudită, într-un transfer evaluat la aproximativ 40 de milioane de lire sterline. Deocamdată, viitorul său la națională rămâne incert, iar procesul programat în iunie 2028 ar putea deveni un obstacol major în drumul său spre Campionatul European.