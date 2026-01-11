Lovitură pentru naționala României! Andrei Rațiu s-a accidentat și ar putea rata barajul cu Turcia!

ADVERTISEMENT

Andrei Rațiu s-a accidentat în ultimul meci jucat pentru Rayo Vallecano. Fundașul român, trimis titular în partida cu Mallorca, a părăsit terenul în prima repriză, după ce a acuzat dureri. Din primele informații, se pare că este vorba despre probleme musculare la ischiogambierii piciorului stâng.

Doar 38 de minute a rezistat Andrei Rațiu în duelul cu Mallorca. La scorul de 1-0 pentru Rayo Vallecano, fundașul român a fost înlocuit de Balliu. Apărătorul dreapta a ieșit pe propriile picioare de pe teren, însă în imagini se poate observa că pășea cu destul de multă dificultate.

Din primele informații, problemele par să fie localizate la ischiogambierii piciorului stâng. Andrei Rațiu pare să fi suferit o accidentare musculară, iar verdictul oficial al medicilor va fi comunicat în zilele următoare. Rămâne de văzut cât timp va lipsi

Cât ar putea lipsi Andrei Rațiu

Dacă este vorba doar despre o contractură musculară sau o suprasolicitare ușoară, Rațiu ar putea lipsi între 7 și 10 zile. O întindere musculară de gradul I, situație destul de comună la nivelul ischiogambierilor, implică o pauză de aproximativ 2-3 săptămâni. Rămâne de văzut care vor fi rezultatele analizelor.

În cazul în care investigațiile vor indica o ruptură musculară de gradul II, perioada de recuperare poate ajunge la 4-6 săptămâni, cu un program individualizat și un risc crescut de recidivă dacă revenirea este grăbită. O ruptură serioasă de gradul III ar presupune o indisponibilitate de 2-3 luni, însă acest scenariu este puțin probabil, în contextul în care jucătorul a ieșit pe propriile picioare de pe teren.

Kevin De Bruyne și Neymar au suferit accidentări similare în trecut

Andrei Rațiu speră ca problema medicală să nu fie una atât de gravă, pentru a nu rata duelul decisiv pe care naționala României îl va juca în luna martie, la Istanbul, în fața selecționatei Turciei, în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Fotbaliști arhicunoscuți precum sau Neymar au suferit în trecut astfel de accidentări și au fost nevoiți să stea departe de gazon luni bune. Totuși, faptul că Andrei Rațiu a părăsit terenul pe propriile picioare în meciul cu Mallorca este un semn că problema medicală nu pare să fie atât de gravă.