Sport

Lovitură pentru naționala României! Andrei Rațiu s-a accidentat și ar putea rata barajul cu Turcia!

Vestea pe care Mircea Lucescu nu voia să o audă! Andrei Rațiu s-a accidentat în ultimul meci din La Liga. Cât ar putea lipsi fundașul dreapta al echipei naționale.
Alex Bodnariu
11.01.2026 | 16:22
Lovitura pentru nationala Romaniei Andrei Ratiu sa accidentat si ar putea rata barajul cu Turcia
ULTIMA ORĂ
Probleme pentru Andrei Rațiu. Fundașul român s-a accidentat în ultimul meci!
ADVERTISEMENT

Andrei Rațiu s-a accidentat în ultimul meci jucat pentru Rayo Vallecano. Fundașul român, trimis titular în partida cu Mallorca, a părăsit terenul în prima repriză, după ce a acuzat dureri. Din primele informații, se pare că este vorba despre probleme musculare la ischiogambierii piciorului stâng.

Veste proastă pentru Mircea Lucescu! Andrei Rațiu s-a accidentat în ultimul meci jucat pentru Rayo Vallecano

Doar 38 de minute a rezistat Andrei Rațiu în duelul cu Mallorca. La scorul de 1-0 pentru Rayo Vallecano, fundașul român a fost înlocuit de Balliu. Apărătorul dreapta a ieșit pe propriile picioare de pe teren, însă în imagini se poate observa că pășea cu destul de multă dificultate.

ADVERTISEMENT

Din primele informații, problemele par să fie localizate la ischiogambierii piciorului stâng. Andrei Rațiu pare să fi suferit o accidentare musculară, iar verdictul oficial al medicilor va fi comunicat în zilele următoare. Rămâne de văzut cât timp va lipsi internaționalul român.

Cât ar putea lipsi Andrei Rațiu

Dacă este vorba doar despre o contractură musculară sau o suprasolicitare ușoară, Rațiu ar putea lipsi între 7 și 10 zile. O întindere musculară de gradul I, situație destul de comună la nivelul ischiogambierilor, implică o pauză de aproximativ 2-3 săptămâni. Rămâne de văzut care vor fi rezultatele analizelor.

ADVERTISEMENT
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană...
Digi24.ro
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024

În cazul în care investigațiile vor indica o ruptură musculară de gradul II, perioada de recuperare poate ajunge la 4-6 săptămâni, cu un program individualizat și un risc crescut de recidivă dacă revenirea este grăbită. O ruptură serioasă de gradul III ar presupune o indisponibilitate de 2-3 luni, însă acest scenariu este puțin probabil, în contextul în care jucătorul a ieșit pe propriile picioare de pe teren.

ADVERTISEMENT
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal! Anunțul...
Digisport.ro
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal! Anunțul Ministrului de Interne

Kevin De Bruyne și Neymar au suferit accidentări similare în trecut

Andrei Rațiu speră ca problema medicală să nu fie una atât de gravă, pentru a nu rata duelul decisiv pe care naționala României îl va juca în luna martie, la Istanbul, în fața selecționatei Turciei, în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Fotbaliști arhicunoscuți precum Kevin De Bruyne sau Neymar au suferit în trecut astfel de accidentări și au fost nevoiți să stea departe de gazon luni bune. Totuși, faptul că Andrei Rațiu a părăsit terenul pe propriile picioare în meciul cu Mallorca este un semn că problema medicală nu pare să fie atât de gravă.

ADVERTISEMENT
Adrian Mazilu, eurogol pentru Dinamo în Antalya! Atacantul a „rupt” plasa la prima...
Fanatik
Adrian Mazilu, eurogol pentru Dinamo în Antalya! Atacantul a „rupt” plasa la prima reușită în tricoul „câinilor”. Video
Inter – Napoli, LIVE VIDEO în Serie A – etapa 20. Cristi Chivu...
Fanatik
Inter – Napoli, LIVE VIDEO în Serie A – etapa 20. Cristi Chivu contra Antonio Conte, pentru titlu. Hakan Calhanoglou, încrezător înainte de derby. Update
Dinamo – Gangwon FC 3-2, amical în cantonamentul Antalya. ”Câinii” încheie cu încă...
Fanatik
Dinamo – Gangwon FC 3-2, amical în cantonamentul Antalya. ”Câinii” încheie cu încă o victorie stagiul de pregătire
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Românca care s-a băgat în pat cu Dan Alexa a vorbit deschis despre...
iamsport.ro
Românca care s-a băgat în pat cu Dan Alexa a vorbit deschis despre relația cu Leonardo Di Caprio: 'L-am cunoscut la 16 ani'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!